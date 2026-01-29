Un ataúd frente a la Casa de Gobierno en plena crisis azucarera

7 de diciembre de 1965. Son tiempos convulsionados en Tucumán. La industria azucarera vive una de sus recurrentes crisis: hay sobre producción de azúcar, los números no cierran, en las fábricas y en el surco la incertidumbre es la moneda de todos los días. Uno de los ingenios más complicados es el Bella Vista, a causa de un atraso salarial que mantiene a los trabajadores en pie de guerra.