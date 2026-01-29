Bruce Springsteen contra Trump: “El Jefe” canta a las protestas

Bruce Springsteen, cantante y autor de algunos de los himnos más importantes de la historia del rock, y conocido por ser un representante de la clase trabajadora estadounidense, lanzó “Calles de Minneapolis”, una canción de protesta en la cual critica la campaña antiinmigración de Donald Trump y las acciones de los agentes federales que recientemente dejaron dos muertos en Estados Unidos. Springsteen, de 76 años, es conocido por su filiación demócrata y por sus críticas a la administración de Trump.
“Escribí el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis”, dijo The Boss (El Jefe) en sus redes sociales.
El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase trabajadora estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos a Alex Pretti y Renee Good, muertos a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Minneapolis este mes.
“Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto... Nuestra Minneapolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Minneapolis”, canta el estribillo del sencillo que hace un guiño a su oscarizada “Calles de Filadelphia”.
Springsteen cree que Trump está revirtiendo “la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural”. En respuesta, Trump lo llamó “imbécil desagradable”.