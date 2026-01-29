Bruce Springsteen contra Trump: “El Jefe” canta a las protestas

Bruce Springsteen, cantante y autor de algunos de los himnos más importantes de la historia del rock, y conocido por ser un representante de la clase trabajadora estadounidense, lanzó “Calles de Minneapolis”, una canción de protesta en la cual critica la campaña antiinmigración de Donald Trump y las acciones de los agentes federales que recientemente dejaron dos muertos en Estados Unidos. Springsteen, de 76 años, es conocido por su filiación demócrata y por sus críticas a la administración de Trump.