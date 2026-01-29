Secciones
Cartas de lectores: Mercado del Norte
Hace 3 Hs

Corría el año 1939 y en San Miguel de Tucumán se producía un hecho significativo, una obra de envergadura arquitectónica enclavada en pleno centro: ante la presencia del gobernador Miguel Critto, el intendente quizás más progresista que tuvimos, José Lozano Muñoz, dejaba abierta las puertas del edificio. Hoy, a poco de reabrir, sería un justo homenaje a ese gran político y brillante intendente que se cambiara el nombre y pasara a denominarse “Mercado del Norte Intendente José Lozano Muñoz”.

José Luis Avignone

Marcos Paz 922

