Cartas de lectores: extracción de áridos en el río lules

Considero necesario evaluar la suspensión temporal de la extracción de áridos en el río Lules, en las canteras existentes a lo largo del tramo de aproximadamente 4 km de la ruta provincial N.° 321, comprendido entre el antiguo puente ferroviario y la rotonda de acceso a la Quebrada de Lules. Esta solicitud se fundamenta en el reciente desborde del río, así como en los antecedentes técnicos y registros históricos que evidencian una progresiva inestabilidad del cauce en dicho sector. Estos son los antecedentes verificables: 1) Enero de 2026: destrucción de aproximadamente 2 km de la ruta 321, en un sector donde históricamente funcionaron canteras (km 2,36, aproximadamente) y donde fue eliminada la vegetación ribereña, situación documentada mediante imágenes satelitales. 2) Desborde y rotura de la ruta 321 en el km 3,54, con avance del río sobre la margen derecha. 3) Avance del cauce sobre una cantera a la altura del km 1,32, con destrucción de antiguas defensas (frente a oficinas de Recursos Hídricos). 4) Afectación de la cantera “La Quebrada”, próxima al club de fútbol de la Quebrada, por el avance del río. Cabe recordar que en marzo de 2015 se produjo el derrumbe parcial del puente sobre la ruta 301 y del antiguo puente ferroviario. En esa oportunidad, un Doctor en Geología y entonces Presidente del Colegio de Geólogos de Tucumán afirmó: “la extracción de áridos cerca de los puentes es otra de las causas principales de lo que estamos viendo en la provincia” (LA GACETA, 17 de noviembre de 2015). A estos antecedentes se debe sumar el cambio en el régimen de precipitaciones, el avance de las urbanizaciones, los cultivos y los desmontes en el piedemonte y en los márgenes de los ríos a lo largo de toda la provincia. Entendiendo que el árido constituye un insumo esencial para la obra pública, se propone como alternativa relocalizar las extracciones hacia el sector este de la ruta 301, donde el río presenta un mayor ancho de cauce y condiciones más favorables para una planificación técnica y sustentable de la actividad. Resulta prudente aplicar el principio precautorio, evitando la continuidad de intervenciones que puedan agravar la erosión lateral, el debilitamiento de márgenes y el riesgo sobre la infraestructura vial y las poblaciones aledañas.