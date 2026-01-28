River dio el golpe del mercado con un acuerdo con Chelsea por el “Messi ecuatoriano”

La llegada del ecuatoriano generó repercusión inmediata tanto en Argentina como en Inglaterra y Ecuador. Entre los hinchas de River se destacó su proyección, aunque también surgieron advertencias vinculadas a su adaptación a un entorno de alta exigencia. En tanto, desde el lado del Chelsea, varios simpatizantes celebraron la elección del destino, confiados en que el tiempo de juego puede ayudarlo a recuperar el nivel que lo llevó a destacarse en selecciones juveniles y en la Mayor.