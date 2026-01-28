River dio el golpe del mercado con un acuerdo con Chelsea por el “Messi ecuatoriano”

River Plate cerró una de las incorporaciones más resonantes del mercado de pases. Kendry Páez, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano, será nuevo refuerzo del “Millonario” tras alcanzar un acuerdo con Chelsea para sumarlo a préstamo por una temporada.
La operación se terminó de definir luego de que el club inglés aceptara la propuesta presentada por River, considerada internamente como la mejor alternativa para favorecer el desarrollo deportivo del futbolista. De esta manera, se interrumpió de forma anticipada la cesión que Páez mantenía con Racing de Estrasburgo, donde había llegado en abril pasado.
El mediocampista ofensivo, de apenas 18 años, arribará a Núñez mediante un préstamo hasta diciembre de 2026 y sin opción de compra. Chelsea, dueño de su pase, se reservó la posibilidad de repescarlo a mitad de año, aunque River contará con derecho de vidriera y, en caso de que el jugador cumpla con las expectativas, el vínculo podría extenderse hasta junio de 2027.
Páez había sumado 21 partidos y un gol en el conjunto francés, pero el club de la Premier League optó por modificar su hoja de ruta y darle continuidad en un contexto distinto. Cabe recordar que Chelsea desembolsó cerca de U$S 25 millones en 2023 para asegurarse a la joya surgida de Independiente del Valle, cuando aún tenía 16 años.
La llegada del ecuatoriano generó repercusión inmediata tanto en Argentina como en Inglaterra y Ecuador. Entre los hinchas de River se destacó su proyección, aunque también surgieron advertencias vinculadas a su adaptación a un entorno de alta exigencia. En tanto, desde el lado del Chelsea, varios simpatizantes celebraron la elección del destino, confiados en que el tiempo de juego puede ayudarlo a recuperar el nivel que lo llevó a destacarse en selecciones juveniles y en la Mayor.
En el plano internacional, Páez ya dejó su huella con la camiseta de Ecuador. Marcó siete goles entre las categorías Sub-17 y Sub-20 y se afianzó rápidamente en la selección absoluta. Desde su debut en 2023, acumula 23 presentaciones, con dos tantos y tres asistencias, dentro del proceso que encabeza Sebastián Beccacece.
Si no surgen contratiempos, el joven mediocampista llegará al país este jueves para firmar su contrato y ponerse a disposición de Marcelo Gallardo, en lo que promete ser una de las incorporaciones más atractivas del fútbol argentino en este mercado.