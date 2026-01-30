Secciones
SociedadActualidad

Quiénes son las 10 personas más ricas de Latinoamérica y cuánto dinero concentraron hasta 2026

Brasil, México, Colombia y Chile concentran las mayores fortunas. El ranking muestra quiénes integran el top 10 regional y qué sectores explican el crecimiento de sus patrimonios.

MAGNATE MEXICANO. Carlos Slim encabeza el ranking de las mayores fortunas de Latinoamérica. MAGNATE MEXICANO. Carlos Slim encabeza el ranking de las mayores fortunas de Latinoamérica. / CELAG DATA
Hace 2 Hs

Las grandes fortunas de América Latina comenzaron 2026 con números positivos. A lo largo de las primeras semanas del año, las diez personas más ricas de la región incrementaron su patrimonio y, en varios casos, escalaron posiciones en el ranking global de multimillonarios elaborado por Bloomberg.

Brasil, México, Colombia y Chile vuelven a concentrar los patrimonios más elevados, en un contexto marcado por la recuperación de precios de materias primas, una demanda global sostenida en sectores estratégicos y un mayor flujo de inversiones hacia mercados emergentes.

Los sectores que explican el crecimiento

El repunte de las fortunas está vinculado a un escenario favorable para empresas de minería, energía, telecomunicaciones, banca y consumo masivo. La transición energética, la infraestructura y la electrificación global siguen impulsando la demanda de insumos básicos, mientras que los servicios financieros digitales ganan peso en la región.

Brasil aparece como uno de los principales destinos de inversión extranjera, favorecido por la profundidad de su mercado financiero y la liquidez de sus activos.

El top 5 de los más ricos de la región

El primer lugar lo ocupa el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, con un patrimonio estimado en U$S116.000 millones, lo que lo mantiene como la persona más rica de Latinoamérica y entre las veinte mayores fortunas del mundo. Su riqueza se apoya en telecomunicaciones, infraestructura y servicios financieros.

En segundo lugar se ubica Germán Larrea, también mexicano, con U$S70.200 millones, gracias al control de Grupo México, uno de los mayores conglomerados mineros de la región.

EL SEGUNDO HOMBRE MÁS RICO. Germán Larrea tiene el control de Grupo México, uno de los principales conglomerados mineros de la región. EL SEGUNDO HOMBRE MÁS RICO. Germán Larrea tiene el control de Grupo México, uno de los principales conglomerados mineros de la región.

La tercera posición corresponde a la chilena Iris Fontbona y su familia, con U$S55.800 millones, vinculados al Grupo Luksic, con presencia en minería, energía, bebidas y servicios portuarios.

LA ÚNICA MUJER EN EL RANKING. Iris Fontbona concentra su patrimonio a través del Grupo Luksic, con presencia en minería, energía, bebidas y servicios portuarios. LA ÚNICA MUJER EN EL RANKING. Iris Fontbona concentra su patrimonio a través del Grupo Luksic, con presencia en minería, energía, bebidas y servicios portuarios. / FORBES

El cuarto puesto es para el brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, con U$S36.500 millones, mientras que el quinto lugar lo ocupa Jorge Paulo Lemann, socio de AB InBev, con U$S28.500 millones.

Quiénes completan el ranking

El top 10 se completa con Jaime Gilinski, Alejandro Santo Domingo y David Vélez, de Colombia; el mexicano Alejandro Bailléres; y el brasileño André Esteves, vinculado al banco de inversión BTG Pactual. Todos ellos incrementaron su patrimonio durante el inicio del año.

Una región marcada por la desigualdad

Más allá del crecimiento de estas fortunas, América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Brasil lidera en cantidad de milmillonarios y riqueza total, seguido por México, Chile, Colombia y Argentina.

La brecha entre el crecimiento del patrimonio de los multimillonarios y los ingresos promedio de los trabajadores continúa ampliándose, reflejando una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas BrasilLatinoaméricaColombiaMéxicoChileJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Este es el motivo por el que los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Este es el motivo por el que los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

La ONU lanzó un recetario con platos que ayudan a frenar el cambio climático

La ONU lanzó un recetario con platos que ayudan a frenar el cambio climático

Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
6

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Más Noticias
Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Comentarios