Quiénes son las 10 personas más ricas de Latinoamérica y cuánto dinero concentraron hasta 2026

El top 5 de los más ricos de la región

El primer lugar lo ocupa el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, con un patrimonio estimado en U$S116.000 millones, lo que lo mantiene como la persona más rica de Latinoamérica y entre las veinte mayores fortunas del mundo. Su riqueza se apoya en telecomunicaciones, infraestructura y servicios financieros.