Quiénes son las 10 personas más ricas de Latinoamérica y cuánto dinero concentraron hasta 2026

Las grandes fortunas de América Latina comenzaron 2026 con números positivos. A lo largo de las primeras semanas del año, las diez personas más ricas de la región incrementaron su patrimonio y, en varios casos, escalaron posiciones en el ranking global de multimillonarios elaborado por Bloomberg.
Brasil, México, Colombia y Chile vuelven a concentrar los patrimonios más elevados, en un contexto marcado por la recuperación de precios de materias primas, una demanda global sostenida en sectores estratégicos y un mayor flujo de inversiones hacia mercados emergentes.
Los sectores que explican el crecimiento
El repunte de las fortunas está vinculado a un escenario favorable para empresas de minería, energía, telecomunicaciones, banca y consumo masivo. La transición energética, la infraestructura y la electrificación global siguen impulsando la demanda de insumos básicos, mientras que los servicios financieros digitales ganan peso en la región.
Brasil aparece como uno de los principales destinos de inversión extranjera, favorecido por la profundidad de su mercado financiero y la liquidez de sus activos.
El top 5 de los más ricos de la región
El primer lugar lo ocupa el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, con un patrimonio estimado en U$S116.000 millones, lo que lo mantiene como la persona más rica de Latinoamérica y entre las veinte mayores fortunas del mundo. Su riqueza se apoya en telecomunicaciones, infraestructura y servicios financieros.
En segundo lugar se ubica Germán Larrea, también mexicano, con U$S70.200 millones, gracias al control de Grupo México, uno de los mayores conglomerados mineros de la región.
La tercera posición corresponde a la chilena Iris Fontbona y su familia, con U$S55.800 millones, vinculados al Grupo Luksic, con presencia en minería, energía, bebidas y servicios portuarios.
El cuarto puesto es para el brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, con U$S36.500 millones, mientras que el quinto lugar lo ocupa Jorge Paulo Lemann, socio de AB InBev, con U$S28.500 millones.
Quiénes completan el ranking
El top 10 se completa con Jaime Gilinski, Alejandro Santo Domingo y David Vélez, de Colombia; el mexicano Alejandro Bailléres; y el brasileño André Esteves, vinculado al banco de inversión BTG Pactual. Todos ellos incrementaron su patrimonio durante el inicio del año.
Una región marcada por la desigualdad
Más allá del crecimiento de estas fortunas, América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Brasil lidera en cantidad de milmillonarios y riqueza total, seguido por México, Chile, Colombia y Argentina.
La brecha entre el crecimiento del patrimonio de los multimillonarios y los ingresos promedio de los trabajadores continúa ampliándose, reflejando una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos.