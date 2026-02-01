Estrés de los bigotes en los gatos: por qué los veterinarios recomiendan usar cuencos bajos

A pesar de esa falta de evidencia concluyente, desde un punto de vista práctico muchos veterinarios, fabricantes de accesorios y cuidadores coinciden en que los cuencos bajos y amplios facilitan una postura más natural al comer y evitan el contacto constante de las vibrisas con los bordes. En gatos particularmente sensibles, este simple cambio suele traducirse en menos tensión durante la alimentación y en una reducción de conflictos cuando varios animales comen en el mismo espacio. Se trata, además, de una adaptación sencilla y de bajo costo.