River vs. Gimnasia por el torneo Apertura: hora, formaciones y dónde verlo en vivo
El equipo de Marcelo Gallardo se presenta ante su gente con el objetivo de ratificar el buen arranque del torneo. Será una velada cargada de emociones por el regreso de "Nacho" Fernández, mientras el cuerpo técnico termina de definir el once ante algunas ausencias obligadas.
River y Gimnasia se verán las caras hoy desde las 20 en el Monumental, en el marco de la segunda fecha del torneo Apertura. El duelo promete emociones fuertes no solo por lo estrictamente futbolístico, donde el "Millonario" viene de un buen triunfo ante Barracas Central y el "Lobo" de dar el golpe frente a Racing, sino también por el componente emocional: será el primer reencuentro de Ignacio "Nacho" Fernández con el público de Núñez tras su partida a fines de 2025.}
La pizarra del "Muñeco"
La convincente victoria ante el "Guapo" en condición de visitante dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Se observaron mejoras sustanciales respecto al cierre del año pasado, destacándose la solidez defensiva, el orden aportado por la nueva dupla de volantes centrales compuesta por Aníbal Moreno y Fausto Vera, y la recuperación de la presión alta durante buena parte del juego. Sin embargo, el "Muñeco" sabe que al equipo todavía le falta mayor poder de fuego y creatividad a la hora de buscar el arco rival, una cuenta pendiente a saldar esta noche ante su gente.
En cuanto al armado del equipo, Gallardo mantuvo la incógnita hasta último momento sobre la evolución física de dos referentes. Finalmente, Marcos Acuña será preservado por precaución y apuntaría a debutar recién frente a Rosario Central, mientras que la situación de Franco Armani es más compleja. Si bien el arquero campeón del mundo dejó atrás el desgarro en el gemelo, ahora padece una inflamación en el talón de esa misma pierna, lo que deja su retorno sin fecha definida.
Por ende, Santiago Beltrán continuará bajo los tres palos y Matías Viña ocupará nuevamente el lateral izquierdo. El resto del "11" no sufrirá modificaciones: Kevin Castaño irá al banco, Tomás Galván tendrá otra chance de arranque y arriba se ratifica la apuesta por Sebastián Driussi junto a Facundo Colidio, quien buscará redimirse tras un debut flojo en este 2026.
"Nacho" volverá a pisar el Monumental
Por el lado de la visita, Gimnasia llega en una realidad muy distinta a la de su última excursión al Monumental, cuando peleaba el descenso y logró un triunfo clave. Bajo la conducción de Fernando Zaniratto, el equipo mantuvo la forma que lo llevó a las semifinales del Clausura pasado y viene de vencer a Racing en el Bosque. Todas las miradas estarán puestas en "Nacho" Fernández, quien será homenajeado por la dirigencia y los hinchas antes del pitazo inicial. El ahora capitán del "Tripero" liderará un equipo que presenta una única duda táctica: si mantiene a Pedro Silva Torrejón en el lateral izquierdo o si ingresa el juvenil Alejo Gelsomino.
Probables formaciones
Pasando en limpio las probables alineaciones para esta noche, River saldría a la cancha con Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Viña; Vera, Moreno y Tomás Galván; el capitán Juan Fernando Quintero como enlace; Colidio y Driussi.
Por su parte, Gimnasia formaría con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Silva Torrejón (o Gelsomino); Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres como referencia de área. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports.