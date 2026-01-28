River vs. Gimnasia por el torneo Apertura: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

"Nacho" volverá a pisar el Monumental

Por el lado de la visita, Gimnasia llega en una realidad muy distinta a la de su última excursión al Monumental, cuando peleaba el descenso y logró un triunfo clave. Bajo la conducción de Fernando Zaniratto, el equipo mantuvo la forma que lo llevó a las semifinales del Clausura pasado y viene de vencer a Racing en el Bosque. Todas las miradas estarán puestas en "Nacho" Fernández, quien será homenajeado por la dirigencia y los hinchas antes del pitazo inicial. El ahora capitán del "Tripero" liderará un equipo que presenta una única duda táctica: si mantiene a Pedro Silva Torrejón en el lateral izquierdo o si ingresa el juvenil Alejo Gelsomino.