Apertura 2026: River recibe a Gimnasia y Boca visita a Estudiantes en una jornada clave

En la jornada de este miércoles, también jugarán Aldosivi-Barracas Central y Racing-Rosario Central.

Hace 2 Hs

La segunda fecha del torneo Apertura propone una jornada cargada de partidos atractivos y con varios focos de atención para este miércoles. 

En el Monumental, River recibirá a Gimnasia La Plata desde las 20 con el envión anímico que le dejó el triunfo sobre Barracas Central y con la expectativa de seguir mostrando una imagen más sólida que la del cierre de 2025. 

El duelo tendrá un condimento especial: el regreso de Ignacio “Nacho” Fernández al estadio en el que fue campeón, esta vez como capitán del “Lobo”, que llega entonado tras su victoria frente a Racing. 

Marcelo Gallardo mantendría la base del equipo, con Santiago Beltrán en el arco y Sebastián Driussi como principal carta ofensiva. 

El "Xeneize" tiene una visita de riesgo a La Plata

Más tarde, desde las 22.15, Boca visitará a Estudiantes en La Plata en un partido atravesado por el reciente pase de Santiago Ascacíbar al “Xeneize”. 

El equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará mejorar su funcionamiento tras el ajustado triunfo sobre Riestra, aunque tendrá bajas sensibles y podría apostar por juveniles. El “Pincha”, campeón vigente, intentará rearmarse sin su ex capitán. 

El resto de los partidos de este miércoles

La jornada se completa con Aldosivi-Barracas Central (desde las 17) y Racing-Rosario Central (19), en una fecha que promete emociones en todos los frentes.

