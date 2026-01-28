Imparables: Zeballos y Granollers, a semis del Australian Open sin ceder sets

El retorno a la cima, el gran incentivo

Más allá del prestigio de alcanzar una final de Grand Slam, el duelo de semifinales tiene un premio extra matemático. Si Zeballos y Granollers consiguen la victoria, recuperarán automáticamente el número uno del ranking ATP de dobles, desplazando a los ingleses Lloyd Glasspool y Julian Cash. Cabe recordar que la dupla hispano-argentina alcanzó esa posición de privilegio por primera vez en 2024 y ahora tiene la chance concreta de volver a mirar a todos desde arriba.