Imparables: Zeballos y Granollers, a semis del Australian Open sin ceder sets

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers confirmaron su estatus de favoritos y se clasificaron para las semifinales del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada. Con una actuación sólida, la pareja derrotó a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-3 y 6-4, dando un paso firme hacia el gran objetivo: el título y el liderazgo mundial.
El próximo desafío será este jueves en la Margaret Court Arena. Por un lugar en la gran final, enfrentarán al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski. El encuentro está programado para no antes de las 00.15 y contará con transmisión de ESPN y la plataforma Disney+.
El retorno a la cima, el gran incentivo
Más allá del prestigio de alcanzar una final de Grand Slam, el duelo de semifinales tiene un premio extra matemático. Si Zeballos y Granollers consiguen la victoria, recuperarán automáticamente el número uno del ranking ATP de dobles, desplazando a los ingleses Lloyd Glasspool y Julian Cash. Cabe recordar que la dupla hispano-argentina alcanzó esa posición de privilegio por primera vez en 2024 y ahora tiene la chance concreta de volver a mirar a todos desde arriba.
Solidez y vigencia en los Majors
"Cebolla" y Marcel atraviesan, quizás, el mejor momento de su exitosa sociedad. Con este resultado, lograron ubicarse entre las cuatro mejores parejas en los últimos cuatro Grand Slams de manera consecutiva. Además, es la tercera vez que alcanzan las semis en Melbourne Park (2022 y 2023), tomándose revancha de la edición pasada, en la que no pudieron competir por una lesión del español.
La clave del triunfo ante la dupla brasileña estuvo en la firmeza del servicio: no cedieron su saque en ningún pasaje del partido. La eficacia se completó con dos quiebres oportunos (uno en el octavo game del primer set y otro en el tercero del segundo) que les permitieron cerrar el match sin sobresaltos.
Una dupla histórica
La química entre el argentino y el catalán se ha traducido en una cosecha de títulos envidiable. Como equipo, ya suman 15 títulos ATP, destacándose sus recientes consagraciones en Roland Garros y el US Open (ambas en 2025). Su vitrina también luce ocho Masters 1000, incluyendo Canadá, Roma, Cincinnati, Madrid y Shanghai.
Ambos tenistas supieron reinventarse. Tras extensas carreras en singles (donde Zeballos llegó a ganarle una final a Rafael Nadal y Granollers conquistó cuatro títulos), entendieron que el dobles era la vía para mantenerse en la élite. Hoy, consolidados como referentes de la especialidad, van por una nueva página dorada en Australia.