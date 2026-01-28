Djokovic avanzó a semis por el retiro de Musetti y tuvo un gesto de fair play viral

Aunque el umpire le otorgó el punto, Djokovic se acercó a la silla para confesar que la pelota había tocado el marco de su raqueta antes de salir, concediéndole el punto a su rival. Esa corrección permitió a Musetti igualar el game y posteriormente quebrar el servicio para ponerse 6-4 y 6-3, dejando a "Nole" al borde del abismo. “Hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder”, confesó el ganador de 24 Grand Slams tras el partido, reconociendo que la honestidad se impuso a su instinto competitivo.