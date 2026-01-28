El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ratificar la adhesión al Consejo de Paz impulsado por Trump

Actualmente, las comisiones permanentes de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados y del Senado no están conformadas. En Diputados, el último titular del área por el oficialismo fue Fernando Iglesias, hoy embajador en Bélgica y ante la Unión Europea. Una de las vicepresidencias estaba a cargo de Juliana Santillán, quien aparece como una de las posibles candidatas a presidir la comisión. En el Senado, en tanto, el cargo había sido ratificado para el período 2025 al formoseño Francisco Paoltroni.