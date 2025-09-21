¿Cuánto cuestan hoy los celulares más vendidos de la historia?

Como mencionamos, el Nokia 1100 resguarda el título de uno de los más vendidos de la historia y el que marcó el salto alos dispositivos móviles de forma masiva. Muchos recuerdan haber mandado su primer mensaje de texto con este celular. Comenzó a venderse en 2003 y fue discontinuado en 2009, período en el que vendió 250 millones de unidades con su apuesta de apuntar a la funcionalidad y un precio más económico que otros modelos contemporáneos más exclusivos, como el Nokia E-series y luego el iPhone. Con funcionalidades como linterna, el clásico juego Snake y tonos monoconfigurados, marcó una época y mantiene hasta hoy, 15 años después de salir del mercado, su trono como el más vendido de la historia. Es posible conseguir un Nokia 110 usado en Ebay por unos U$S 30.