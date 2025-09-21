¿Cuánto cuestan hoy los celulares más vendidos de la historia?

Hay celulares que marcaron récords en la historia del mercado de los dispositivos móviles. Sus fabricantes lograron cifras casi imposibles de dimensionar, superando con holgura las 100 millones de ventas. Sus características como la batería, su diseño innovador y su aporte a la revolución tecnológica hicieron de estos teléfonos los más vendidos de todos los tiempos.
Marcas como Nokia pisaron fuerte en el escenario de la telefonía móvil a comienzos de los 2000, consagrando a su Nokia 1100 como el celular más vendido de la historia. Pero así como estos teléfonos fueron un hito para su momento, pronto se desvanecieron con el tiempo, mientras que otros lograron aprovechar su impulso.
Precios de los celulares más vendidos de la historia
Pasadas ya décadas desde su demandada llegada y cuando el fervor ya pasó, estos celulares aún pueden encontrarse en el mercado e incluso con precios bastante accesibles aunque poco útiles para la era de la inteligencia artificial.
Nokia 1100
Como mencionamos, el Nokia 1100 resguarda el título de uno de los más vendidos de la historia y el que marcó el salto alos dispositivos móviles de forma masiva. Muchos recuerdan haber mandado su primer mensaje de texto con este celular. Comenzó a venderse en 2003 y fue discontinuado en 2009, período en el que vendió 250 millones de unidades con su apuesta de apuntar a la funcionalidad y un precio más económico que otros modelos contemporáneos más exclusivos, como el Nokia E-series y luego el iPhone. Con funcionalidades como linterna, el clásico juego Snake y tonos monoconfigurados, marcó una época y mantiene hasta hoy, 15 años después de salir del mercado, su trono como el más vendido de la historia. Es posible conseguir un Nokia 110 usado en Ebay por unos U$S 30.
iPhone 6/6 Plus
LLos Nokia fueron los primeros teléfonos celulares mientras que los iPhone iniciaron la era de los smartphone. Y aunque el primer iPhone fue lanzado por Steve Jobs en 2007, su modelo más venido de la serie llegó al mercado en 2014: el iPhone 6/6 Plus y fue presentado como “el mayor adelanto en la historia del iPhone”. 222 millones de unidades se vendieron de este dispositivo, que combinó una delgadez nunca antes vista con funcionalidades como el chip A8 con una arquitectura de 64-bit y el iOS 8, la versión más moderna por entonces del sistema operativo. Es posible conseguirlo en Amazon por U$S 120.
Nokia 105
Este celular provenía de la era presmartphone ya que no contaba con conexión wifi ni bluetooth. Apuntaba a mercados de países en desarrollo, o a ser un segundo teléfono con las capacidades básicas de enviar mensajes y recibir llamadas. Bajo estas premisas, vendió 200 millones de unidades. El aparato, que sigue teniendo reversiones acordes a la tendencia de muchas personas de “escapar” de la abstracción que generan los smartphones. Tenía una pantalla de 1.4 pulgadas 128x128 pixeles de resolución, que por supuesto no era táctil. E sposible encontrar este teléfono por AMazon alrededor de los U$S 60
iPhone 5
Presentado como la sexta generación de iPhone en 2012, mostró algunos de los avances que más tarde desembocarían en el éxito del iPhone 6S: con un perfil de 7.6 mm, fue uno de los smartphones más delgados de su momento. Este tipo de novedades, sumado a que fue el primer teléfono de Apple con soporte LTE global, llevaron a que vendiera 165 millones de unidades y entrara entre los más vendidos de la historia. Aunque es difícil hallar un modelo nuevo, los sellados pueden costar U$S 50 en Ebay.