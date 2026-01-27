Una cerveza por tu celular: la propuesta en Mar del Plata que invitó a desconectar

La iniciativa apareció en un contexto donde la hiperconectividad marca la rutina. Investigaciones del LINCS de la Universidad de Flores indican que más del 60% de los argentinos muestra algún nivel de dependencia al teléfono, y uno de cada cuatro presenta niveles altos. Otros estudios señalan que los encuentros presenciales generan entre un 20% y un 40% más bienestar que los intercambios digitales. En resumen: cuando la atención se fragmenta, también lo hacen las emociones.