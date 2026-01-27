Secciones
Una cerveza por tu celular: la propuesta en Mar del Plata que invitó a desconectar

Andes Origen presentó una iniciativa que buscó recuperar el disfrute presencial, invitando a frenar la hiperconectividad y compartir un momento real lejos de las pantallas.

DESCONEXIÓN. Una propuesta en Mar del Plata invitó a dejar el celular a cambio de una cerveza. DESCONEXIÓN. Una propuesta en Mar del Plata invitó a dejar el celular a cambio de una cerveza. / INSTAGRAM
Hace 1 Hs

Durante unas horas en Mar del Plata ocurrió algo extraño para la vida digital de hoy: grupos de personas compartieron una cerveza sin mirar el celular. Lo que empezó como un gesto incómodo terminó en charlas improvisadas, miradas más relajadas y un disfrute distinto del momento. La escena fue parte de una acción que buscó poner en pausa la pantalla para recuperar el valor de lo cotidiano.

La iniciativa apareció en un contexto donde la hiperconectividad marca la rutina. Investigaciones del LINCS de la Universidad de Flores indican que más del 60% de los argentinos muestra algún nivel de dependencia al teléfono, y uno de cada cuatro presenta niveles altos. Otros estudios señalan que los encuentros presenciales generan entre un 20% y un 40% más bienestar que los intercambios digitales. En resumen: cuando la atención se fragmenta, también lo hacen las emociones.

Una cerveza por soltar el teléfono

Frente a ese escenario, Andes Origen llevó su propuesta a la costa con una consigna simple: dejar el celular durante quince minutos para recibir una cerveza. No hacía falta billetera, ni tarjeta, ni QR. Solo animarse a soltar.

Aunque la respuesta inicial fue de duda, el ambiente cambió rápido. Quienes dejaban el teléfono comenzaban a conversar entre ellos, a mirar el mar sin distracciones o simplemente a pasar el rato sin la presión de la notificación constante. Algunos regresaban a los quince minutos exactos, pero otros estiraban la experiencia mucho más porque la sensación de presencia recuperada se volvía evidente.

La acción se vinculó con estudios de la Universidad de Buenos Aires y observatorios de juventud que señalan cómo la hiperconectividad altera la construcción de identidad, el disfrute y la relación con el tiempo real. La marca buscó demostrarlo en primera persona.

Una experiencia que sigue creciendo

A medida que avanzaba la tarde, la acción sumó un condimento inesperado: un show en la playa generó un momento compartido sin pantallas, algo ya poco frecuente. La propuesta funcionó como recordatorio de que esos “gustitos” simples: una charla, una cerveza fría, un buen paisaje, se viven distinto cuando la atención está completa.

Esta activación abre una serie de acciones con las que Andes Origen seguirá promoviendo encuentros reales. La idea es mantener experiencias que inviten a desconectar para conectar, con la cerveza como puente y el disfrute compartido en el centro.

