Kevin López se entrenó con Colón, no firmó y cambió de destino a último momento

Lo que parecía un pase encaminado terminó cambiando de rumbo en cuestión de horas. Kevin López, mediocampista perteneciente a Independiente y con último paso por Atlético Tucumán, no firmó con Colón pese a haber llegado a Santa Fe y entrenado con el plantel. Tras un llamado de su representante, abandonó la ciudad y viajó a Córdoba para avanzar en su préstamo a Instituto.
El volante de 24 años estaba prácticamente acordado con el “Sabalero”. La dirigencia santafesina había avanzado en una cesión por un año, sin cargo y con opción de compra por el 50% del pase. Incluso, este lunes por la mañana López se entrenó en el predio 4 de Junio bajo las órdenes de Ezequiel Medrán y luego regresó al hotel a la espera de la firma. Sin embargo, ese paso nunca se concretó.
Según trascendió, su representante le recomendó no firmar luego de que surgiera una alternativa desde Alta Córdoba. Ante ese nuevo escenario, el futbolista dejó Santa Fe ese mismo día y emprendió viaje rumbo a Córdoba para negociar su incorporación a Instituto, que milita en la Liga Profesional. El cambio de planes descolocó a Colón, que ya lo consideraba refuerzo cerrado.
Más allá del episodio, López venía siendo seguido por varios equipos que buscaban sumar un mediocampista con experiencia en Primera. Tras su paso por Atlético Tucumán, donde logró continuidad pese a algunos problemas físicos, y su anterior préstamo en Defensa y Justicia, había regresado a Independiente con mayor rodaje y confianza.
En Avellaneda valoraban su crecimiento, aunque la fuerte competencia interna volvió a empujar una salida para que sume minutos. Finalmente, ese destino no será Santa Fe, sino Córdoba, en una de las maniobras más llamativas del actual mercado de pases.