Gonzalo Monteros pidió la actuación de la Justicia provincial

El jefe municipal explicó que en la ciudad que dirige se han conformado alrededor de siete loteos irregulares que fueron reportados por la Municipalidad y cuya acción legal fue derivada al Tribunal de Faltas, aunque no se logró concluir el proceso. “Cuando recaen esas medidas en los tribunales contravencionales, no toman medidas y no transmiten a los tribunales penales las decisiones que después resultan efectivas y logran paralizar las obras”, sostuvo. Monteros aseguró que presentará una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y al líder del Poder Legislativo provincial, el vicegobernador Miguel Acevedo, para que intervengan en el asunto. “Estamos fallando en un estamento del Estado. Las decisiones que toman los tribunales de faltas municipales tienen que ser acompañadas por el Poder Judicial. Y si hay una ley que así lo imposibilite, las tiene que modificar el Poder Legislativo”, reafirmó.