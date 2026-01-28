Secciones
Gonzalo Monteros pidió la actuación de la Justicia provincial
FUNCIONARIO. Darío Monteros, ministro del Interior. FUNCIONARIO. Darío Monteros, ministro del Interior.
Hace 4 Hs

El intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, advirtió sobre la creación de barrios informales en el Gran San Miguel de Tucumán, y reclamó la inacción de los tribunales contravencionales de la Provincia. “Nosotros notificamos a los propietarios de los terrenos, tomamos las medidas municipales, clausuramos, pero luego todo eso queda en la nada”, planteó.

El jefe municipal explicó que en la ciudad que dirige se han conformado alrededor de siete loteos irregulares que fueron reportados por la Municipalidad y cuya acción legal fue derivada al Tribunal de Faltas, aunque no se logró concluir el proceso. “Cuando recaen esas medidas en los tribunales contravencionales, no toman medidas y no transmiten a los tribunales penales las decisiones que después resultan efectivas y logran paralizar las obras”, sostuvo. Monteros aseguró que presentará una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y al líder del Poder Legislativo provincial, el vicegobernador Miguel Acevedo, para que intervengan en el asunto. “Estamos fallando en un estamento del Estado. Las decisiones que toman los tribunales de faltas municipales tienen que ser acompañadas por el Poder Judicial. Y si hay una ley que así lo imposibilite, las tiene que modificar el Poder Legislativo”, reafirmó.

“Muchas veces en la Provincia se acostumbra a apuntar con dedo acusatorio a los dirigentes que tenemos roles institucionales, pero esto también pasa en el Gran San Miguel de Tucumán”, agregó.


