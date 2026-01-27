Atlético Tucumán reaccionó y sumó un nuevo refuerzo tras la lesión de Ruiz Rodríguez

La llegada del extremo se dio en un contexto inesperado. Hace apenas unos días, Segovia había sido anunciado como nuevo refuerzo de Central Córdoba, a préstamo por un año y con opción de compra. Sin embargo, la operación se cayó luego de que el club santiagueño no abonara el cargo por la cesión, lo que provocó el regreso del futbolista a Lanús y reabrió su situación contractual.