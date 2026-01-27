Atlético Tucumán reaccionó y sumó un nuevo refuerzo tras la lesión de Ruiz Rodríguez

Atlético se movió con rapidez en el mercado de pases y cerró la incorporación de Alexis Segovia, luego de confirmarse la lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla y será intervenido quirúrgicamente, con un tiempo estimado de recuperación cercano a un mes, situación que obligó al club a buscar una alternativa ofensiva inmediata.
Segovia es un futbolista argentino que se desempeña como extremo derecho y pertenece a Lanús. Es veloz y con capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, aparece como una opción para reforzar el ataque por las bandas y ampliar las variantes ofensivas del equipo en este tramo de la preparación.
La llegada del extremo se dio en un contexto inesperado. Hace apenas unos días, Segovia había sido anunciado como nuevo refuerzo de Central Córdoba, a préstamo por un año y con opción de compra. Sin embargo, la operación se cayó luego de que el club santiagueño no abonara el cargo por la cesión, lo que provocó el regreso del futbolista a Lanús y reabrió su situación contractual.
En ese escenario, Atlético aprovechó la oportunidad y avanzó para cerrar su incorporación. La dirigencia y el cuerpo técnico entendieron que la lesión de Ruiz Rodríguez requería una respuesta rápida y encontraron en Segovia una opción viable para cubrir esa baja. Ahora, el foco estará puesto en su adaptación al plantel y en la evolución del delantero lesionado, mientras el “Decano” sigue ajustando piezas de cara al inicio del torneo.