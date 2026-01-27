Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán reaccionó y sumó un nuevo refuerzo tras la lesión de Ruiz Rodríguez

El “Decano” aprovechó una oportunidad de mercado y cerró la llegada del extremo, luego de la baja del delantero que será operado de la rodilla.

Atlético Tucumán reaccionó y sumó un nuevo refuerzo tras la lesión de Ruiz Rodríguez
Hace 1 Hs

Atlético se movió con rapidez en el mercado de pases y cerró la incorporación de Alexis Segovia, luego de confirmarse la lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla y será intervenido quirúrgicamente, con un tiempo estimado de recuperación cercano a un mes, situación que obligó al club a buscar una alternativa ofensiva inmediata.

Segovia es un futbolista argentino que se desempeña como extremo derecho y pertenece a Lanús. Es veloz y con capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, aparece como una opción para reforzar el ataque por las bandas y ampliar las variantes ofensivas del equipo en este tramo de la preparación.

La llegada del extremo se dio en un contexto inesperado. Hace apenas unos días, Segovia había sido anunciado como nuevo refuerzo de Central Córdoba, a préstamo por un año y con opción de compra. Sin embargo, la operación se cayó luego de que el club santiagueño no abonara el cargo por la cesión, lo que provocó el regreso del futbolista a Lanús y reabrió su situación contractual.

En ese escenario, Atlético aprovechó la oportunidad y avanzó para cerrar su incorporación. La dirigencia y el cuerpo técnico entendieron que la lesión de Ruiz Rodríguez requería una respuesta rápida y encontraron en Segovia una opción viable para cubrir esa baja. Ahora, el foco estará puesto en su adaptación al plantel y en la evolución del delantero lesionado, mientras el “Decano” sigue ajustando piezas de cara al inicio del torneo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
1

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
2

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
3

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
4

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
6

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Más Noticias
Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Comentarios