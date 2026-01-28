Máxima preocupación por los incendios en Chubut: el fuego avanza sin control

Con columnas de fuego que superan los 50 metros de altura y un avance favorecido por las ráfagas de viento, el incendio forestal que afecta Chubut mantiene en vilo a poblaciones enteras. Cientos de brigadistas continúan desplegados en la zona con el objetivo prioritario de resguardar viviendas, animales y áreas habitadas.
Durante el lunes llegaron refuerzos de distintas provincias y también desde Chile, que envió cuadrillas especializadas para que se sumen al combate terrestre. Los medios aéreos, en tanto, operan en modo intermitente y dependen de las condiciones meteorológicas y de la visibilidad, que en algunos tramos se ve reducida por el humo.
Con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos, autobombas y trabajo manual, los brigadistas llevan casi 50 días de tareas ininterrumpidas. De hecho, en la tarde del lunes, pese a la presencia de aviones y de helicópteros en las breves ventanas de “buena meteorología”, las cuadrillas en tierra debieron replegarse ante un escenario extremo.
Desde la Agencia Federal de Emergencias señalaron que se priorizó la protección de las localidades cercanas, objetivo que fue alcanzado, aunque reconocieron que el fuego continúa avanzando sin control. También subrayaron que la preservación del ecosistema integra la lista de prioridades.
Los focos se concentran en el brazo sur del lago Menéndez y en las inmediaciones de los lagos Verde y Rivadavia, con un desplazamiento que amenaza a Cholila y genera preocupación en Esquel. Mientras tanto, productores locales trasladan su ganado a zonas seguras y esperan que cambios climáticos ayuden a contener las llamas.