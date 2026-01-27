Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Así lo confirmó a LA GACETA el director de Defensa Civil Municipal, Rubén Fernández, quien explicó que el operativo fue dispuesto tras varios días de seguimiento de la situación. “Hace aproximadamente una semana veníamos monitoreando la zona y ayer, por pedido de la intendenta, se determinó que el riesgo ya era crítico, por lo que se decidió evacuar a estas familias”, señaló.