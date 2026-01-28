Luciano Pereyra es el número central de Cosquín

El sábado 11 de abril, Luciano Pereyra (foto) estará nuevamente en Tucumán, para recorrer sus canciones más emblemáticas en el club Central Córdoba. Para esa escala en su gira nacional “Te sigo amando”, restan sólo remanentes de platea (la más cara sale casi $212.000) y la general de campo ($120.000). Para su visita, el cantautor argentino promete la emoción y el romanticismo que caracterizan sus más de 25 años de carrera, 15 álbumes editados y éxito en las redes sociales.