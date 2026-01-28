Secciones
Luciano Pereyra es el número central de Cosquín

Un anticipo de su visita a Tucumán.

Luciano Pereyra es el número central de Cosquín
Hace 8 Hs

El sábado 11 de abril, Luciano Pereyra (foto) estará nuevamente en Tucumán, para recorrer sus canciones más emblemáticas en el club Central Córdoba. Para esa escala en su gira nacional “Te sigo amando”, restan sólo remanentes de platea (la más cara sale casi $212.000) y la general de campo ($120.000). Para su visita, el cantautor argentino promete la emoción y el romanticismo que caracterizan sus más de 25 años de carrera, 15 álbumes editados y éxito en las redes sociales.

Pero no habrá que esperar tanto tiempo para disfrutar de su voz, aunque sea con un repertorio acotado. Esta noche, el cantante será el número central del Festival Nacional del Folclore de Cosquín, y subirá al escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina en horario televisado y con transmisión en directo por la TV Pública para quienes no estén en Córdoba.

La grilla artística tiene otro plato fuerte dedicado al tango, con la presencia de Ariel Ardit, en su tercera actuación consecutiva en este evento. También actuarán Leandro Lovato, La Callejera, el dúo Palma-Sandoval y Lucio Taragno. En el campo de los homenajes, Silvia Lallana hará “Mercedes Sosa: un grito en la voz” y Garupá celebrará a Ramón Ayala. Estarán el ballet Sumampa y Damián Lemes, ganadores del Pre-Cosquín, y la delegación de Córdoba.

