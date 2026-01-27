Secciones
DeportesRugby

Los Mirolo, juntos otra vez: hermanos, rugby y una historia que vuelve a Tafí del Valle

Juan Pablo y Augusto Mirolo compartirán camiseta en el Seven de Tafí del Valle defendiendo a Santiago Lawn Tennis, unidos por una historia familiar que atraviesa generaciones y vuelve a encontrarse en la cancha.

Los Mirolo, juntos otra vez: hermanos, rugby y una historia que vuelve a Tafí del Valle
Hace 4 Hs

Los hermanos Juan Pablo y Augusto Mirolo volverán a compartir camiseta en el Seven de Tafí del Valle, defendiendo los colores de Santiago Lawn Tennis (A Nation) en la próxima edición del tradicional torneo. No es un dato menor: los separan nueve años de edad, distintas etapas de vida y hasta experiencias internacionales, pero los une algo más fuerte que el calendario o la competencia: una historia familiar atravesada por el rugby y por el club.

Juan Pablo, de 38 años, es el mayor. Augusto creció viéndolo entrenarse, jugar y liderar. “Venimos de una familia muy ligada al rugby. Arrancó mi viejo, después un tío, mis primos… los domingos en mi casa siempre fueron comer algo y hablar de rugby”, cuenta “Juampi”. El club es parte de la identidad familiar desde hace más de cinco décadas y fue el escenario natural en el que ambos se formaron desde infantiles, viajando por el país cuando en Santiago del Estero había pocos clubes y la competencia obligaba a salir a buscar roce afuera.

El recorrido de Juan Pablo lo llevó a debutar en Primera en 2005. Augusto, todavía chico, miraba desde abajo. El reencuentro dentro de la cancha llegó en 2014, cuando el menor subió al plantel superior. “Ahí empezamos a compartir Primera y muchas veces se daba lo que más nos gustaba: jugar juntos de 9 y 10, conducir el equipo”, recuerda el mayor. Más allá de los puestos, la motivación estaba en compartir entrenamientos, objetivos y vestuario.

El camino, sin embargo, no fue lineal. La pandemia abrió una etapa de experiencias en Europa: España, Italia y Francia. Vivieron juntos en Valencia, jugaron algunos partidos y luego cada uno siguió su recorrido. “Después de casi tres años sin jugar juntos, volvimos a coincidir en la Primera del club cuando yo regresé a Argentina y él volvió de París. Eso fue muy especial”, resume Juan Pablo.

Para Augusto, la historia se cuenta desde otro lugar. “Desde que nací iba al club a ver jugar a mi viejo, a mi tío y a ‘Juampi’. A los cuatro años ya estaba entrenándome”, recuerda. Juega de apertura o de fullback, y admite que compartir cancha con su hermano fue siempre un sueño. “Primero fue verlo tantos años en Primera, después llegar yo y poder jugar con él. Es un orgullo enorme”, confiesa.

En el césped de Tafí del Valle, Juan Pablo y Augusto volverán a hacer lo que hicieron toda la vida: jugar al rugby en familia. Y eso, a esta altura, vale tanto como cualquier resultado.

Temas EspañaItaliaEl PaísSeven de Tafí del ValleJuan pablo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
1

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
2

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
3

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
4

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
6

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Más Noticias
Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La llamativa reacción de Daniel Scioli ante las denuncias a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Comentarios