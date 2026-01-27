Los Mirolo, juntos otra vez: hermanos, rugby y una historia que vuelve a Tafí del Valle

Juan Pablo, de 38 años, es el mayor. Augusto creció viéndolo entrenarse, jugar y liderar. “Venimos de una familia muy ligada al rugby. Arrancó mi viejo, después un tío, mis primos… los domingos en mi casa siempre fueron comer algo y hablar de rugby”, cuenta “Juampi”. El club es parte de la identidad familiar desde hace más de cinco décadas y fue el escenario natural en el que ambos se formaron desde infantiles, viajando por el país cuando en Santiago del Estero había pocos clubes y la competencia obligaba a salir a buscar roce afuera.