Las novedades de Atlético Tucumán para recibir a Central Córdoba

El "Decano" recibe esta noche al "Ferroviario" con el objetivo de sumar de a tres ante su gente. Hugo Colace ya definió la lista de convocados con noticias dispares: el entrenador recupera soldados y suma una cara nueva, pero pierde a una pieza clave del ataque por una lesión que requerirá cirugía.

TODO LISTO. Atlético Tucumán, a horas de recibir a Central Córdoba por la fecha 2 del Apertura. TODO LISTO. Atlético Tucumán, a horas de recibir a Central Córdoba por la fecha 2 del Apertura. MARCELO RUIZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 19 Min

Atlético Tucumán ya tiene todo listo para su segunda presentación en el torneo Apertura. En lo que será el estreno ante su gente en este 2026, el "Decano" recibirá desde las 22.15 a Central Córdoba en el "José Fierro", con algunos regresos importantes y una baja confirmada.

La mala noticia es la ausencia de Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero tucumano sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla, por lo que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y tendrá un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente un mes. De mantener la idea y el esquema que utilizó ante la "Lepra", Franco Nicola se perfila como su reemplazante en el "11" inicial.

Por otro lado, las novedades positivas pasan por los regresos de Leonel Di Plácido y Juan Infante a la lista de concentrados. Di Plácido vuelve tras ausentarse en Mendoza por una lesión muscular sufrida en el amistoso frente a Progreso en Uruguay; mientras que Infante tendrá su primera convocatoria del año. En principio, ambos ocuparían un lugar en el banco de suplentes, pero ya están a disposición de Hugo Colace.

Por último, se destaca la primera citación de Javier Domínguez, el octavo y último refuerzo del "Decano". El volante paraguayo ya está habilitado y podría sumar sus primeros minutos si el partido lo requiere. De esta manera, el equipo de Colace ultima detalles para buscar su primera victoria en el campeonato.

