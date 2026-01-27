Las novedades de Atlético Tucumán para recibir a Central Córdoba

La mala noticia es la ausencia de Ramiro Ruiz Rodríguez. El delantero tucumano sufrió la ruptura del menisco interno de la rodilla, por lo que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y tendrá un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente un mes. De mantener la idea y el esquema que utilizó ante la "Lepra", Franco Nicola se perfila como su reemplazante en el "11" inicial.