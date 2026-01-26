Secciones
Malas noticias en Atlético Tucumán: un delantero sufrió una lesión en una de sus rodillas

Será una baja sensible y la CD podría salir a buscar un reemplazante antes del cierre del libro de pases.

LAMENTO. Colace sabe que pierde un jugador desequilibrante y que puede rendir en varias funciones. MARCELO RUIZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 16 Min

El viernes por la noche, cuando el plantel de Atlético Tucumán se retiraba del estadio “Bautista Gargantini” tras el debut en el Apertura, hubo una escena que encendió las alarmas. Ramiro Ruiz Rodríguez necesitó asistencia para poder subir al ómnibus; no podía apoyar la pierna derecha y el gesto de dolor era evidente. En ese momento, más allá del resultado y de la bronca por la derrota, el foco empezó a correrse hacia una posible baja sensible.

Y esas sospechas se confirmaron este lunes. Los estudios arrojaron un diagnóstico claro: ruptura de meniscos en la rodilla derecha; lesión que lo dejará fuera de las canchas durante varias semana. No se trata de una ausencia prolongada en términos de meses, pero sí de un contratiempo que obliga a recalcular en un plantel que recién está tomando forma.

Ruiz Rodríguez venía siendo una pieza importante dentro de la idea de Hugo Colace. Más allá de no haber tenido un debut destacado en Mendoza, su movilidad, su intensidad para presionar y su capacidad para jugar por afuera o cerrarse como segundo punta lo habían posicionado como una alternativa válida en el frente de ataque. La lesión corta ese proceso en seco y le abre un interrogante al cuerpo técnico.

El primer impacto es inmediato. Colace deberá resolver quién ocupará su lugar en el “11” inicial contra los santiagueños. Hoy, las dos opciones que maneja son Franco Nicola o Martín Benítez. Nicola aparece como una variante más directa, con velocidad y desborde, mientras que Benítez ofrece mayor tenencia y juego asociado. La elección no es menor, porque puede modificar matices del plan ofensivo.

¿La CD de Atlético buscará otro delantero sobre el cierre del libro de pases?

Pero el tema va un poco más allá de este partido. La baja de Ruiz Rodríguez también instala una pregunta de fondo: ¿el plantel está realmente completo? Hasta ahora, desde la CD y el cuerpo técnico se sostuvo que las incorporaciones realizadas alcanzaban. Sin embargo, una lesión (aunque no sea de larga duración) deja al descubierto la fragilidad de algunas posiciones, sobre todo en ataque. Habrá que ver si este escenario empuja a reabrir conversaciones o, al menos, a replantear prioridades.

Mientras tanto, Colace terminará de definir el equipo durante la charla técnica. Todo indica que no habría demasiadas variantes respecto al "11" que jugó en Mendoza, más allá de la baja obligada. El desafío, ahora, es doble: reponerse rápido del golpe inicial del torneo y hacerlo sin uno de los nombres que estaba llamado a ser parte de la rotación ofensiva. En un calendario que no da respiro, Atlético deberá adaptarse una vez más.

San Miguel de TucumánMendozaClub Atlético Central Córdoba de Santiago del EsteroClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaMartín BenítezRamiro Ruiz RodríguezLiga Profesional de FútbolFranco Nicola
