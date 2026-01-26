Malas noticias en Atlético Tucumán: un delantero sufrió una lesión en una de sus rodillas

¿La CD de Atlético buscará otro delantero sobre el cierre del libro de pases?

Pero el tema va un poco más allá de este partido. La baja de Ruiz Rodríguez también instala una pregunta de fondo: ¿el plantel está realmente completo? Hasta ahora, desde la CD y el cuerpo técnico se sostuvo que las incorporaciones realizadas alcanzaban. Sin embargo, una lesión (aunque no sea de larga duración) deja al descubierto la fragilidad de algunas posiciones, sobre todo en ataque. Habrá que ver si este escenario empuja a reabrir conversaciones o, al menos, a replantear prioridades.