“Basta de impunidad”: Cúneo Libarona defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Según sostuvo, el régimen actual resulta injusto tanto para las víctimas como para los propios menores involucrados en hechos delictivos. “El régimen actual es malísimo. Es injusto para la víctima, lo más importante de todo. Es injusto para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiar el régimen. No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto. Son totalmente distintos y hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar”, cuestionó el funcionario al referirse a la normativa vigente desde 1980.