“Basta de impunidad”: Cúneo Libarona defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

“El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores”, afirmó el titular de Justicia.

Hace 1 Hs

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, defendió este martes el proyecto de ley que propone reformar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 13 años. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia, ya fue incorporada formalmente al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

“El que comete un delito de mayores, debe tener pena de mayores”, afirmó el funcionario al justificar la necesidad de modificar el sistema vigente, al que calificó como “malísimo”. 

Según sostuvo, el régimen actual resulta injusto tanto para las víctimas como para los propios menores involucrados en hechos delictivos. “El régimen actual es malísimo. Es injusto para la víctima, lo más importante de todo. Es injusto para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiar el régimen. No estamos en 1980, estamos en 2026, con un mundo distinto. Son totalmente distintos y hay mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad, y eso no se puede tolerar”, cuestionó el funcionario al referirse a la normativa vigente desde 1980.

En esa línea, Cúneo Libarona remarcó que el contexto social y delictivo actual difiere notablemente del de décadas atrás. “El joven de 1980 no es el joven de 2026; hoy es un joven producto de la droga, de la violencia. Hay muchísimos crímenes, delitos aberrantes, abusos sexuales, homicidios, robos con armas; muchas veces los mayores utilizan a los menores para cometer delitos”, advirtió.

Durante una entrevista por Radio Rivadavia, el ministro sostuvo que la inimputabilidad parte de una concepción que ya no se condice con la realidad. “Al ser inimputables, se cree en el concepto del Código Penal que no comprenden la criminalidad del acto, entonces no se los juzga. Tuvimos hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden perfectamente lo que hacen”, señaló.

Para el titular de la cartera de Justicia, la reforma busca adecuar la legislación argentina a estándares internacionales. “Hoy hay delitos tremendos, con dolo, con tensión, con voluntad. En la legislación mundial la edad es inferior. En Inglaterra es bajísima. En los países vecinos es mucho más baja. Nos tenemos que aggiornar a la realidad que estamos viviendo, no podemos tener una ley de 1980. Está muy contemplada la ley, está muy revisada y charlada con jueces y fiscales”, afirmó.

“Basta de impunidad. El que las hace, las paga. Comete delitos de mayores, penas de menores, tiene que tener esos principios. Está muy contemplada la ley, está muy revisada y está muy discutida con jueces y fiscales. Lo que me interesa es el sistema, que haya justicia”, concluyó.

