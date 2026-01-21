Secciones
SociedadActualidad

Postre fácil y saludable de avena: sin leche, huevos ni harina

Para quienes priorizan opciones saludables sin abandonar las tradiciones, la receta de flan de avena surge como una alternativa sorprendente.

Postre fácil y saludable de avena: sin leche, huevos ni harina infobae
Hace 2 Hs

El flan se posiciona como uno de los postres más elegidos en Argentina por su sabor exquisito y su rápida elaboración. Para quienes priorizan opciones saludables sin abandonar las tradiciones, la receta de flan de avena surge como una alternativa sorprendente que mantiene la esencia del plato original.

Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Esta preparación consta de solo seis ingredientes, prescinde del uso del horno y resulta ideal para personas veganas al no contener leche. Con un aspecto muy similar al flan convencional, el paso a paso de esta receta permite deleitar a familiares y amigos en cualquier reunión social con una propuesta nutritiva.

Flan de avena: qué ingredientes se necesitan

Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación son:

- 100 gramos de Avena

- Un litro de agua

- Tres cucharadas soperas de edulcorante líquido sucralosa

- 60 gramos de almidón de maíz

- Dos cucharadas soperas de extracto de vainilla

- Caramelo para la base

Paso a paso, la preparación

- Lo primero que debes hacer es formar el caramelo para la base de la flanera. Derretí el azúcar hasta formar el caramelo y agregalo cubriendo toda la base.

- Por otro lado, mezclá en el bol el agua con la avena y dejá reposar por una hora. Pasado ese tiempo, colocá la mezcla en una licuadora junto con el edulcorante, el almidón de maíz y la vainilla.

- Licuá hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, colocá esta preparación en una olla y cociná a fuego bajo mientras batís o mezclás para que no se pegue. Una vez que espese, pasalo al molde con la base de caramelo y llevá a la heladera por unas 12 horas. Vas a ver que la consistencia es igual a la del flan y exquisita; se desmolda muy fácil.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Postre fresco y delicioso: torta soufflé de limón sin azúcar y sin gluten

Postre fresco y delicioso: torta soufflé de limón sin azúcar y sin gluten

Pan de avena en un minuto: la receta viral que se hace en el microondas

Pan de avena en un minuto: la receta viral que se hace en el microondas

Alimentación sin harinas: ideas de comidas, colaciones y postres para toda la semana

Alimentación sin harinas: ideas de comidas, colaciones y postres para toda la semana

Maluma sin barba: la impactante transformación que revolucionó las redes

Maluma sin barba: la impactante transformación que revolucionó las redes

Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Panqueques de avena y chocolate en taza: la receta saludable que se hace sola y sin mezclar

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
5

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Jugando al truco en medio de la tormenta
6

Jugando al truco en medio de la tormenta

Más Noticias
¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios