Postre fácil y saludable de avena: sin leche, huevos ni harina

El flan se posiciona como uno de los postres más elegidos en Argentina por su sabor exquisito y su rápida elaboración. Para quienes priorizan opciones saludables sin abandonar las tradiciones, la receta de flan de avena surge como una alternativa sorprendente que mantiene la esencia del plato original.
Esta preparación consta de solo seis ingredientes, prescinde del uso del horno y resulta ideal para personas veganas al no contener leche. Con un aspecto muy similar al flan convencional, el paso a paso de esta receta permite deleitar a familiares y amigos en cualquier reunión social con una propuesta nutritiva.
Flan de avena: qué ingredientes se necesitan
Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación son:
- 100 gramos de Avena
- Un litro de agua
- Tres cucharadas soperas de edulcorante líquido sucralosa
- 60 gramos de almidón de maíz
- Dos cucharadas soperas de extracto de vainilla
- Caramelo para la base
Paso a paso, la preparación
- Lo primero que debes hacer es formar el caramelo para la base de la flanera. Derretí el azúcar hasta formar el caramelo y agregalo cubriendo toda la base.
- Por otro lado, mezclá en el bol el agua con la avena y dejá reposar por una hora. Pasado ese tiempo, colocá la mezcla en una licuadora junto con el edulcorante, el almidón de maíz y la vainilla.
- Licuá hasta obtener una mezcla homogénea. Luego, colocá esta preparación en una olla y cociná a fuego bajo mientras batís o mezclás para que no se pegue. Una vez que espese, pasalo al molde con la base de caramelo y llevá a la heladera por unas 12 horas. Vas a ver que la consistencia es igual a la del flan y exquisita; se desmolda muy fácil.