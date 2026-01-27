Dolor de espalda persistente: cuándo puede ser una señal de alerta de cáncer

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer hematológico que impacta directamente en el sistema sanguíneo, generando complicaciones críticas en la estructura ósea y en el funcionamiento de los riñones. Esta enfermedad se origina en las células plasmáticas, glóbulos blancos que normalmente producen anticuerpos para defender al organismo. Al volverse malignas, estas células se reproducen sin control, desplazando a las sanas y comprometiendo la respuesta inmunológica del paciente.