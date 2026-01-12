Secciones
¿La tenés en casa? Pagan miles de pesos por esta moneda de 10 centavos con un error único

Para que un coleccionista esté dispuesto a desembolsar una cifra de cinco dígitos, la pieza debe presentar fallas específicas de fabricación

¿Tenés una alcancía vieja o monedas olvidadas en un cajón? Revisalas ahora. Lo que para muchos es simple "chatarra" de 10 centavos, para el mercado de la numismática argentina se convirtió en una pieza de deseo que alcanza los $65.000.

El fenómeno de las monedas con errores de acuñación está en su punto más alto, y esta pieza en particular destaca por un detalle casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero "oro puro" para los coleccionistas.

¿Cuál es el error que la hace tan valiosa?

No todas las monedas de 10 centavos sirven. Para que un coleccionista esté dispuesto a desembolsar una cifra de cinco dígitos, la pieza debe presentar fallas específicas de fabricación:

El error en la boca de la vaca: Se observa una deformidad o relieve inusual justo en la zona del hocico del animal.

Falla en la franja inferior: En la parte izquierda, por debajo de la cabeza de la vaca, existe un error de impresión/acuñación en el diseño de las líneas o bordes.

¿Por qué pagan tanto por ella?

En el mundo de la numismática, la escasez manda. Un error de fábrica convierte a una moneda común en una pieza única. Según publicaciones recientes en plataformas de comercio electrónico, los valores oscilan entre los $60.000 y $65.000, dependiendo de la urgencia del comprador y la claridad del defecto.

¿Dónde podés venderla si encontrás una?

Si creés que tenés esta "joya" en tus manos, estos son los canales más recomendados para comercializarla:

Mercado Libre: es la vidriera más grande. Muchos usuarios publican allí sus hallazgos, aunque es importante filtrar por vendedores con buena reputación para conocer los precios reales de cierre.

Grupos de Numismática en Facebook: existen comunidades activas en Argentina donde expertos tasan las piezas de forma gratuita.

Casas de Antigüedades: si preferís el trato directo, las casas especializadas en el centro de la ciudad pueden hacerte una oferta inmediata, aunque suele ser un poco menor que el precio de venta final entre particulares.

