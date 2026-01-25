Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Abierto de Australia tras caer ante Alexander Zverev

Argentina se quedó sin representantes en el Abierto de Australia y el golpe fue contundente. Francisco Cerúndolo no logró sostener el nivel que había mostrado en la primera semana y cayó con claridad frente a un Alexander Zverev que jugó un partido casi perfecto. El alemán, número 3 del mundo, se impuso por 6-2, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos y avanzó, una vez más, a los cuartos de final en Melbourne.