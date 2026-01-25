Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Abierto de Australia tras caer ante Alexander Zverev

Argentina se quedó sin representantes en el Abierto de Australia y el golpe fue contundente. Francisco Cerúndolo no logró sostener el nivel que había mostrado en la primera semana y cayó con claridad frente a un Alexander Zverev que jugó un partido casi perfecto. El alemán, número 3 del mundo, se impuso por 6-2, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos y avanzó, una vez más, a los cuartos de final en Melbourne.
El sueño de Cerúndolo de meterse entre los ocho mejores de un Grand Slam por primera vez se desarmó rápido. Zverev marcó las condiciones desde el inicio, fue sólido con el servicio y no le dio espacios al argentino para encontrar ritmo. El primer set duró apenas 32 minutos y funcionó como un anticipo del desarrollo: dominio total del europeo y muchas dificultades para "Fran", errático y lejos de su mejor versión.
Las diferencias se explicaron, en gran parte, desde el saque. Zverev ganó el 85% de los puntos con su primer servicio en el set inicial, mientras que Cerúndolo apenas alcanzó el 48%. El alemán quebró temprano y administró la ventaja con autoridad, sin necesidad de asumir riesgos innecesarios.
En el segundo parcial, el partido se equilibró levemente, aunque siempre bajo control de Zverev. Recién cuando el marcador estaba 2-4 apareció una frase desde el box argentino que buscó sacudir el ánimo del porteño. “Estoy viendo que Cerúndolo todavía no empezó a jugar”, lanzó Pablo Cuevas. La reacción llegó con el primer quiebre del partido para "Fran", que se acercó hasta el 4-5, pero Zverev respondió como marcan los manuales: saque firme, 40-0 y cierre con un ace.
El tercer set mostró la mejor versión de Cerúndolo. Se soltó, conectó algunas derechas profundas y llegó a ponerse 3-2 arriba, generando los primeros gestos de incomodidad en su rival. Incluso tuvo un 15-30 que podía abrir una oportunidad mayor, pero Zverev volvió a sostenerse con el servicio y un drop shot clave. A partir de ahí, el partido se terminó. El alemán quebró de inmediato y cerró sin sobresaltos, mientras que el argentino en los últimos cuatro games ganó apenas dos puntos.
El triunfo le permitió a Zverev alcanzar por quinta vez los cuartos de final en Australia y superar la marca de Boris Becker en este torneo. Además, sostiene la ilusión de conseguir su primer título de Grand Slam. Su próximo rival será Learner Tien, la gran sorpresa del certamen, que eliminó en sets corridos a Daniil Medvedev.
Para Cerúndolo, la derrota no borra una semana positiva en Melbourne. Había superado sin ceder sets a Zhizhen Zhang, Damir Dzumhur y Andrey Rublev, y volvió a meterse en la segunda semana de un major.
En el resto de la jornada, Carlos Alcaraz siguió a paso firme y se clasificó a cuartos sin perder un set, tras vencer a Tommy Paul. También avanzaron Aryna Sabalenka y Coco Gauff en el cuadro femenino, mientras que Tien confirmó su irrupción al dejar en el camino a Medvedev. Melbourne avanza hacia su definición y, desde este domingo, ya sin presencia argentina en el cuadro principal.