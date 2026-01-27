Encuentran el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en el Río Salí

El cadáver de un hombre fue hallado anoche en el Río Salí, en la zona del camping Los Romanos, luego de un intenso operativo llevado adelante por la División Lacustre de la Policía de Tucumán.
El procedimiento se concretó alrededor de las 20.10, tras varias horas de búsqueda iniciadas a partir de la circulación de un video en redes sociales donde se observaba un cadáver flotando en el cauce del río. A partir de ese registro, se activó el protocolo de intervención y se desplegó un rastrillaje en el sector.
Según el informe preliminar de la Comisaría de Los Gómez, el cuerpo corresponde a un hombre mayor de edad que presentaba el torso desnudo y un avanzado estado de descomposición, lo que impidió su identificación inmediata en el lugar del hallazgo.
Los efectivos policiales trabajaron a bordo de una embarcación con motor fuera de borda y lograron trasladar el cuerpo hasta la ribera, donde se realizaron las primeras actuaciones y se preservó la escena para las pericias de rigor.
Debido a la complejidad del caso, se dio intervención a personal de Criminalística y al Médico de Policía, quienes llevarán adelante los estudios forenses necesarios para establecer tanto la causa de muerte como la identidad del fallecido.
La investigación fue caratulada de manera preventiva como presunta desaparición de persona y quedó a cargo de la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial Monteros, en coordinación con el Centro Judicial Capital. En ese marco, los investigadores analizan si el hallazgo guarda relación con denuncias recientes de personas desaparecidas o con un cuerpo que había sido visto horas antes flotando en jurisdicción de Lules.
Del operativo participaron el jefe de la División Lacustre, comisario principal Carlos Álvarez; el jefe de Zona III, comisario inspector Guido Juárez; y el jefe de la Comisaría de Santa Rosa de Leales, comisario principal José Francisco Lescano. Además, colaboraron Bomberos Voluntarios de Bella Vista, bajo la coordinación de Antonio Robledo. Las tareas fueron supervisadas por el comisario general Carlos Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este.