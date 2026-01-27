Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

La temporada estival propone el “combo” ya conocido: calores a veces sofocantes, inventos ingeniosos para mitigarlos y también nuevas estrategias para esquivar los visitantes que traen las altas temperaturas. Entre ellos, las famosas loxosceles o arañas de rincón. Estos arácnidos son conocidos por una mordedura sumamente venenosa, capaz de superar el ataque de las especies más peligrosas.
Las arañas de rincón, también conocidas como violinistas, pertenecen a un género más distribuido en Sudamérica y representan la variante más letal. Son muy populares en las viviendas, y es muy probable haberlas visto en algún recoveco polvoriento y poco aseado del hogar. Las guías especializadas advierten sobre su ataque fatal, capaz de provocar muerte celular.
¿Cuándo aparecen las arañas de rincón?
Estos ejemplares son los principales huéspedes de los domicilios cuando comienza el calor. En esta época es cuando deben salir a buscar alimento y pareja. Eso lo hacen durante la noche, incrementada su actividad en jornadas veraniegas calurosas y con luna. Sus lugares predilectos durante el día son los sitios oscuros, de los que salen para cazar. Esta clase de ejemplar se esconde en puntos poco aseados como, por ejemplo, bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa, según explicaron desde la Organización ArgentiNat.
El veneno más poderoso en su género
Uno de los aspectos más inquietantes de este espécimen es que su tamaño no advierte la amenaza que representa para la salud. Su veneno es potencialmente mortal, disolviendo los tejidos y causando necrosis. Como explicaron desde el medio especializado, la toxina contiene poderosas enzimas proteolíticas que destruyen todo lo que tenga proteínas, pudiendo ser 15 veces más tóxico que una cobra y 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico.
Además, su veneno tiene un alto poder de penetración en el hígado y vías biliares. Su principal componente tóxico es la esfingomielinasa D, que interactúa con las membranas celulares desencadenando una reacción inmunitaria dentro de las primeras 24-48 horas después del incidente.
Cuando ocurre la mordedura de este arácnido, se debe actuar con celeridad, aplicando hielo en bolsa sobre la zona para frenar la velocidad de reacción; manteniendo al paciente en reposo y en una posición cómoda, evitando movimientos innecesarios y trasladándolo a un centro asistencial rápidamente.
¿Cómo prevenir apariciones de las arañas de rincón?
Alejar a estos bichos de tu inmueble es una tarea sencilla y no hace falta llenar la casa de productos tóxicos ni espirales:
- Ventilar y limpiar a fondo: abrir ventanas todos los días y mover muebles, cortinas y cuadros para eliminar telarañas y huevos. Pasar la aspiradora en ángulos, detrás de los muebles y en los zócalos es clave.
- Sellar grietas y rendijas: revisar paredes, techos y pisos en busca de pequeñas aberturas por donde puedan entrar. Taparlas con silicona o masilla ayuda a bloquear su acceso.
- Mantener el orden: evitar acumular cajas, papeles y objetos en desuso, ya que son escondites ideales.
- Sacudir la ropa y la cama: antes de vestirse o acostarse, sacudir bien las prendas, las sábanas y las toallas, especialmente si estuvieron mucho tiempo sin usarse.
- Iluminar los ambientes: prefieren la oscuridad. Mantener los espacios bien iluminados y airear ayuda a que no se instalen.
En caso de ver una en tu residencia, lo más importante es no intentar matarla con la mano ni aplastarla descalzo. Usá un frasco o recipiente para atraparla y liberala lejos. Si sospechás una lesión, consultá de inmediato al médico y llevá al animal (si es posible) para su identificación.