Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

¿Cuándo aparecen las arañas de rincón?

Estos ejemplares son los principales huéspedes de los domicilios cuando comienza el calor. En esta época es cuando deben salir a buscar alimento y pareja. Eso lo hacen durante la noche, incrementada su actividad en jornadas veraniegas calurosas y con luna. Sus lugares predilectos durante el día son los sitios oscuros, de los que salen para cazar. Esta clase de ejemplar se esconde en puntos poco aseados como, por ejemplo, bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa, según explicaron desde la Organización ArgentiNat.