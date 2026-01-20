MasterChef suma un nuevo participante: la nueva amenaza para los favoritos del certamen

La tensión máxima llegó con la definición entre Emilia Attias y Sofi Martínez, momento en que Germán Martitegui anunció el regreso de la actriz a las cocinas de MasterChef Celebrity. Tras un afectuoso abrazo entre las participantes, se confirmó que Emilia Attias retoma la competencia junto a sus colegas. Estos nombres se integran al grupo oficial junto a Rusherking, quien también aseguró su lugar en esta etapa del programa.