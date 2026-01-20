Secciones
SociedadActualidad

MasterChef suma un nuevo participante: la nueva amenaza para los favoritos del certamen

Los especialistas Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui analizaron minuciosamente cada propuesta culinaria presentada en las estaciones de trabajo.

MasterChef suma un nuevo participante: la nueva amenaza para los favoritos del certamen MasterChef
Por Virginia Daniela Gómez Hace 6 Min

El regreso de Esther Goris y Emilia Attias marcó un cambio en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina mientras disfrutan su victoria del repechaje del lunes 19 de enero. Ambas lograron un lugar en la competencia oficial durante una gala emotiva.

Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre "La China" Suárez

Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre La China Suárez

La gala de repechaje convocó a los concursantes eliminados, quienes buscaron una última oportunidad para volver a la competencia. Bajo el desafío de cocinar un plato basado en pescado, los aspirantes demostraron su destreza técnica frente a la exigente mirada del tribunal gastronómico.

Los especialistas Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui analizaron minuciosamente cada propuesta culinaria presentada en las estaciones de trabajo. Tras probar las preparaciones, el jurado evaluó el sabor y la ejecución de los participantes antes de tomar una decisión definitiva sobre su permanencia.

Los ganadores del repechaje de MasterChef Celebrity

Damián Betular elogió el desempeño de Esther Goris y Julia Calvo, describiendo sus preparaciones como platos espectaculares antes de comunicar la decisión. La actriz, recordada por su papel de Eva Perón, festejó con tanto entusiasmo junto a Julia Calvo que ambas terminaron en el suelo tras saltar de alegría. Pese al pequeño incidente, sus compañeros y la producción brindaron ayuda rápida para que la artista agradeciera la nueva oportunidad en el certamen.

La tensión máxima llegó con la definición entre Emilia Attias y Sofi Martínez, momento en que Germán Martitegui anunció el regreso de la actriz a las cocinas de MasterChef Celebrity. Tras un afectuoso abrazo entre las participantes, se confirmó que Emilia Attias retoma la competencia junto a sus colegas. Estos nombres se integran al grupo oficial junto a Rusherking, quien también aseguró su lugar en esta etapa del programa.

Quién es el famoso que ingresa a MasterChef Celebrity

Pese a demostrar un buen desempeño en las hornallas, Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris quedaron fuera de la competencia al no cumplir con las expectativas del tribunal. Los especialistas fueron contundentes al señalar que ninguno de ellos alcanzó el nivel necesario para vestir el delantal blanco en esa instancia, marcando así el final de su camino en el repechaje.

El cierre de la jornada enfrentó a Julia Calvo y Rusherking en un duelo cargado de suspenso, donde Damián Betular anticipó que solo uno de los dos lograría el ansiado regreso. Finalmente, la elección del jurado favoreció el postre del cantante, quien celebró su ascenso al balcón tras un emotivo abrazo con su compañera, consolidando así su ingreso formal al programa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Llega el repechaje en Masterchef Celebrity: quiénes competirán por volver al programa

Llega el repechaje en Masterchef Celebrity: quiénes competirán por volver al programa

“Quiere tomar un café con vos”: Esther Goris contó su fallida noche con Robert De Niro

“Quiere tomar un café con vos”: Esther Goris contó su fallida noche con Robert De Niro

Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre La China Suárez

Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre "La China" Suárez

Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
3

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
5

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención
6

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Más Noticias
Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Comentarios