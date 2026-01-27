Los comentarios de Natalie Portman reavivaron un antiguo escándalo entre Dolores Fonzi y Gael García Bernal

La omisión de Belén, la película sobre el caso tucumano, en las nominaciones de los Premios Oscar 2026 generó una reacción de apoyo por parte de Natalie Portman. Durante el Festival de Cine de Sundance, la protagonista de El cisne negro criticó abiertamente la escasa representación femenina en las categorías principales de la Academia.
Sus declaraciones recordaron de inmediato el vínculo que Dolores Fonzi y Portman ambas actrices comparten con Gael García Bernal, quien fue pareja de ambas en distintos momentos de su vida. Al cuestionar la falta de reconocimiento hacia las directoras, Portman puso en el centro del debate el trabajo de Fonzi, quien lideró el proyecto como guionista y protagonista.
La respuesta de Dolores Fonzi luego del reconocimiento de Natalie Portman
Las palabras de Natalie Portman llegaron rápidamente a Dolores Fonzi, quien utilizó su cuenta de Instagram para agradecer. La cineasta argentina compartió el respaldo de la intérprete israelí acompañándolo con un emoji de cariño.
No obstante, esta interacción provocó que en las redes sociales resurgiera un antiguo escándalo mediático que dominó la prensa del espectáculo en 2006. El intercambio de elogios trajo al presente aquel conflicto que, en su momento, ocupó incontables portadas de revistas y extensos espacios en la televisión. De este modo, un debate sobre la excelencia cinematográfica actual terminó rescatando del archivo una de las controversias personales más recordadas de Hollywood y el cine rioplatense.
El triangulo amoroso y el conflicto de 2006 entre Natali Portman, Dolores Fonzi y Gael Garcia Bernal
Aquel episodio dejó imágenes de Natalie Portman visiblemente molesta con la prensa argentina, la cual siguió cada uno de sus movimientos tras su llegada al país en medio de rumores de infidelidad. En una entrevista de 2021, Dolores Fonzi recordó el suceso señalando: “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars. Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, dijo Fonzi.
Ante la pregunta de si la visita de Portman buscaba verificar alguna situación, ella fue tajante al declarar: “No, e igual quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”. De esta forma, desmintió las versiones de la época y remarcó que la narrativa mediática distó mucho de la realidad vivida por los protagonistas.