Los comentarios de Natalie Portman reavivaron un antiguo escándalo entre Dolores Fonzi y Gael García Bernal

El triangulo amoroso y el conflicto de 2006 entre Natali Portman, Dolores Fonzi y Gael Garcia Bernal

Aquel episodio dejó imágenes de Natalie Portman visiblemente molesta con la prensa argentina, la cual siguió cada uno de sus movimientos tras su llegada al país en medio de rumores de infidelidad. En una entrevista de 2021, Dolores Fonzi recordó el suceso señalando: “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars. Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, dijo Fonzi.