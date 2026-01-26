La Anmat prohibió un alcohol sanitizante y 60 productos capilares por riesgo para la salud

La investigación se inició a partir de una denuncia del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la sospecha de legitimidad del producto, el cual carecía de datos esenciales como número de lote y fecha de vencimiento. Si bien al consultar la base de datos oficial el producto aparecía inscripto, la empresa elaboradora informó que había dejado de fabricarlo en 2022 y que su vida útil es de dos años, por lo que cualquier unidad en circulación se encontraría fuera de plazo.