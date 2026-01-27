Bailar una chacarera en silla de ruedas es todo un arte

“Mi familia me acompaña en todo lo que hago, tanto en lo laboral como en lo que me gusta. Siempre están presentes”, cuenta la joven y agrega que son ellos quienes la trasladan a cada actividad y la motivan a animarse a cosas nuevas. Dice algo al pasar -como si no fuera tan importante- aunque sí lo es para ella y los suyos. Recuerda que a los 12 años participó en los Juegos Evita Adaptados y obtuvo una medalla de oro en las categorías Carrera en Silla y Lanzamiento de Bala. Y también tuvo un acercamiento a la música a través del piano, aunque hoy su energía está puesta en otro arte.