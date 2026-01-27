La cautela reina en la industria manufacturera

Las expectativas empresariales para el primer trimestre no son alentadoras, especialmente para la producción industrial por las restricciones que condicionan su capacidad de expansión. En una fase defensiva, las empresas priorizan la sostenibilidad financiera a través de recorte de horas y retracción de contrataciones de personal, mientras aguardan señales de recuperación de la demanda interna que frenan la economía. El informe de “Encuesta de tendencia de negocios acerca de la industria manufacturera” realizada por el Indec, en 2025, entre los factores que limitaron la capacidad de producción, asoma la falta de consumo como el más crítico. La demanda insuficiente representada por un 52,3%, es por amplio margen, el mayor problema para las empresas. Este factor creció respecto a tres meses atrás (49,9%) lo que confirma un enfriamiento del mercado local. La demanda externa insuficiente del 6,3% indica que el problema de ventas es local que de exportación. Por último, los problemas financieros (3,9%) se duplicaron frente al 2,5% de hace tres meses, por dificultades para acceder a créditos.