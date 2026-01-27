La cautela reina en la industria manufacturera

Las expectativas empresariales para el primer trimestre no son alentadoras, especialmente para la producción industrial por las restricciones que condicionan su capacidad de expansión. En una fase defensiva, las empresas priorizan la sostenibilidad financiera a través de recorte de horas y retracción de contrataciones de personal, mientras aguardan señales de recuperación de la demanda interna que frenan la economía. El informe de “Encuesta de tendencia de negocios acerca de la industria manufacturera” realizada por el Indec, en 2025, entre los factores que limitaron la capacidad de producción, asoma la falta de consumo como el más crítico. La demanda insuficiente representada por un 52,3%, es por amplio margen, el mayor problema para las empresas. Este factor creció respecto a tres meses atrás (49,9%) lo que confirma un enfriamiento del mercado local. La demanda externa insuficiente del 6,3% indica que el problema de ventas es local que de exportación. Por último, los problemas financieros (3,9%) se duplicaron frente al 2,5% de hace tres meses, por dificultades para acceder a créditos.
En diciembre, el 54,1% de las empresas consideró que su cartera de pedidos estuvo por debajo de lo esperado y el balance de esta variable del -50,5% reflejó un panorama negativo, indicando un fuerte deterioro en sus pedidos al cierre de 2025.
Sobre la producción y expectativas de los empresarios para el primer trimestre de 2026, los datos muestran una tendencia negativa donde la intención de reducir la producción supera a la de incrementarla. Un 23,1% prevé una caída del volumen de fabricación o actividad; el 65,6% de las empresas vaticina que mantendrá los niveles actuales de producción y un 11,2% espera producir más. Con un nivel de respuestas negativas del -11,9%, se evidencia la tendencia de desaceleración del sector. En otras palabras, los empresarios esperan una caída de la demanda interna y, como respuesta a ésta, planean reducir el volumen de producción.
Acerca de la evolución de pedidos de la demanda interna para los próximos meses indica una pérdida de fuerza en el mercado local estimando que casi una de cada tres empresas anticipa una caída de la demanda de sus productos o servicios (28,7%), el 58,1% de los encuestados espera que el nivel de demanda se mantenga estable y el 13,3% prevé un crecimiento en sus pedidos internos. El valor negativo de -15,4% en las respuestas señala que las empresas esperan una caída de los pedidos.
En cuanto a la empleabilidad durante los próximos meses, la estabilidad predomina en un 81,1% de las empresas; pero entre quienes planean cambios, la intención de reducir el personal es del 15,1%. Sobre este balance que alcanza un -11,2% indica que el sentimiento general del mercado laboral es pesimista proponiendo que probablemente el empleo en el sector disminuya a corto plazo.
Referente a la cantidad de horas trabajadas del personal en el proceso de producción, los datos reflejan una tendencia a la reducción de la actividad operaria. Solo el 7% de las empresas planea incrementar horas de trabajo, mientras que la mayoría espera mantener el mismo nivel de horas indicando estabilidad (72,2%). Por otro lado, una de cada cinco empresas (20,8%) prevé que el personal trabajará menos horas, con menor demanda o producción.