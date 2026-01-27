Hoy sesiona la Legislatura

El segundo decreto renueva una disposición que ya había operado en 2024 y 2025. Se trata de la eximición de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para las contratistas de bienes y servicios del Estado provincial, hasta el 31 de diciembre de 2026. Este DNU, si bien tiene un efecto “amplio” (es decir, para todas las áreas que contrata el PE), está centrado fundamentalmente en el rubro de la construcción, y el objetivo es garantizar la continuidad del barrio Procrear II de Tucumán.