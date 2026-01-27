Hoy sesiona la Legislatura

El Poder Legislativo celebrará una sesión extraordinaria hoy, en pleno receso, para tratar los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que había enviado el gobernador Osvaldo Jaldo.
En el orden del día del primer encuentro de 2026 aparecen solo estos dos asuntos. El primero de ellos será el DNU que establece una serie de restricciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, sus entes autárquicos y descentralizados para la designación de personal. El instrumento, además, invita a los demás poderes y a los municipios a adherirse a esta medida.
El segundo decreto renueva una disposición que ya había operado en 2024 y 2025. Se trata de la eximición de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para las contratistas de bienes y servicios del Estado provincial, hasta el 31 de diciembre de 2026. Este DNU, si bien tiene un efecto “amplio” (es decir, para todas las áreas que contrata el PE), está centrado fundamentalmente en el rubro de la construcción, y el objetivo es garantizar la continuidad del barrio Procrear II de Tucumán.
En ese tema existe un proyecto en contra del legislador Walter Berarducci, que además firmó un dictamen en minoría.