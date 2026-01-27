Primer caso de “súper gripe” en Tucumán: “está dada de alta”

Un argentino que residía en España, de 74 años, se convirtió en la primera víctima letal de la “súper gripe” H3N2 en la Argentina. El hombre había contraído el virus antes de arribar al país, en diciembre pasado, y estuvo más de un mes internado en el Hospital Carrillo de Las Heras, Mendoza. El infectólogo Hugo Pizzi fue entrevistado por “Buen Día Verano” (LG Play) al respecto, y destacó que “es la primera vez que nos advierten de algo que va a llegar”, pero “junto con la alerta nos están diciendo: esta es la solución, esta es la vacuna, estas son las medidas”. El médico advirtió que, con ello, la situación es “totalmente disímil” a la crisis por la covid-19, cuando se hablaba de un “enemigo desconocido con capacidad destructiva”. Advirtió que la mayoría de los casos están vinculados a viajes, y marcó que la climatología “favorece ampliamente” el escenario, dado que “estamos con nuestras puertas y ventanas abiertas” por la estación. Y dio una pauta clave. “Tenemos que vacunarnos en marzo; no esperar mayo, abril y menos los primeros fríos. Vacunados en marzo, vamos a tener una protección del 60% al 65% contra el H3N2 subclado K”, explicó.