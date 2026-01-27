Primer caso de “súper gripe” en Tucumán: “está dada de alta”

El Gobierno provincial confirmó que se registró en Tucumán el primer caso de la gripe A con la cepa H3N2 subclado K en Tucumán. Si bien se advirtió que la paciente se encuentra en buen estado de salud, las autoridades recomendaron sostener los cuidados que previenen las enfermedades respiratorias.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó una Sala de Situación junto a los referentes de la Dirección de Epidemiología de esa cartera. Tras el encuentro, se comunicó el caso de la denominada “súper gripe”.
Se trata de en una mujer de 56 años, de la Capital, que presentó gripe A y cuya muestra fue enviada para su análisis al Instituto Malbrán, de Buenos Aires. Los resultados arrojaron un positivo para la variante H3N2 subclado K. “Actualmente la paciente está de alta, en buen estado de salud general y no contagió a ningún conviviente, lo que constituye una muy buena noticia”, explicó Medina Ruiz a la prensa.
El ministro se refirió a las acciones que permitieron esta evolución, y resaltó que la mujer consultó a tiempo cuando comenzó a percibir los síntomas. Gracias a ello, indicó, se logró llevar adelante de manera oportuna el diagnóstico y el tratamiento para esta enfermedad. “Al notificar respecto a esta situación, queremos pedirle a la población que presente un cuadro gripal (cuadros respiratorios con fiebre alta, dolor de cuerpo y cansancio) que haga una consulta en nuestras guardias para arribar al diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado”, remarcó Medina Ruiz.
Añadió que las recomendaciones para las enfermedades respiratorias son “las que tanto difundimos para prevenir el contagio de covid-19”, es decir, lavado de manos como pauta general, y el uso del barbijo cuando se registren síntomas o en caso de presentar alguna enfermedad de base, “especialmente en lugares cerrados y de mucha concentración de gente, como en colectivos o aviones”, añadió el ministro.
En la Sala de Situación, además de confirmarse el positivo de la paciente con esta variante de gripe A, se comunicó que la provincia cursa más de 31 semanas sin casos de dengue.
Pautas de un experto
Un argentino que residía en España, de 74 años, se convirtió en la primera víctima letal de la “súper gripe” H3N2 en la Argentina. El hombre había contraído el virus antes de arribar al país, en diciembre pasado, y estuvo más de un mes internado en el Hospital Carrillo de Las Heras, Mendoza. El infectólogo Hugo Pizzi fue entrevistado por “Buen Día Verano” (LG Play) al respecto, y destacó que “es la primera vez que nos advierten de algo que va a llegar”, pero “junto con la alerta nos están diciendo: esta es la solución, esta es la vacuna, estas son las medidas”. El médico advirtió que, con ello, la situación es “totalmente disímil” a la crisis por la covid-19, cuando se hablaba de un “enemigo desconocido con capacidad destructiva”. Advirtió que la mayoría de los casos están vinculados a viajes, y marcó que la climatología “favorece ampliamente” el escenario, dado que “estamos con nuestras puertas y ventanas abiertas” por la estación. Y dio una pauta clave. “Tenemos que vacunarnos en marzo; no esperar mayo, abril y menos los primeros fríos. Vacunados en marzo, vamos a tener una protección del 60% al 65% contra el H3N2 subclado K”, explicó.