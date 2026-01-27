Cartas de lectores: escuela austríaca

Sobre la escuela austríaca confieso que no sé nada. Sí que el sentido común me indica que, después de sufrir años el desastre del gobierno chavista/kirchnerista, lamentablemente los argentinos nos volvimos a equivocar con nuestros dirigentes. Toda la industria argentina está barranca abajo, con números negativos que van del 3% al 30%. Supongo que el modelo de la “escuela austríaca” es formar países proveedores de commodities, para que los viejos imperios llenos de moho puedan vendernos sus espejitos de colores. Fuimos colonia de España e Inglaterra, ahora lo seremos de Trump. No hay crecimiento sin consumo ni fomento de exportaciones industriales. No hay crecimiento sin inversión en infraestructura. No hay crecimiento sin salarios dignos. Muchas empresas están achicando su plantel de empleados y su producción. ¿Será la escuela austríaca?