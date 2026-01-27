Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: escuela austríaca
Hace 2 Hs

Sobre la escuela austríaca confieso que no sé nada. Sí que el sentido común me indica que, después de sufrir años el desastre del gobierno chavista/kirchnerista, lamentablemente los argentinos nos volvimos a equivocar con nuestros dirigentes. Toda la industria argentina está barranca abajo, con números negativos que van del 3% al 30%. Supongo que el modelo de la “escuela austríaca” es formar países proveedores de commodities, para que los viejos imperios llenos de moho puedan vendernos sus espejitos de colores. Fuimos colonia de España e Inglaterra, ahora lo seremos de Trump. No hay crecimiento sin consumo ni fomento de exportaciones industriales. No hay crecimiento sin inversión en infraestructura. No hay crecimiento sin salarios dignos. Muchas empresas están achicando su plantel de empleados y su producción. ¿Será la escuela austríaca?

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual
1

Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Parecen golosinas, pero no lo son: alerta por la llegada de las bolsitas de nicotina a la Argentina
2

Parecen golosinas, pero no lo son: alerta por la llegada de las "bolsitas de nicotina" a la Argentina

3

Cartas de lectores: dignidad y soberanía

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
4

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Recuerdos fotográficos: al final, la gallina le trajo suerte a River en La Ciudadela
5

Recuerdos fotográficos: al final, la gallina le trajo suerte a River en La Ciudadela

6

Las cifras son promisorias, pero las drogas avanzan

Más Noticias
No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Comentarios