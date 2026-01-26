Secciones
VIDEO. Javier Milei llegó a Mar del Plata para encabezar el “Tour de la Gratitud”

La ciudad balnearia representa la segunda escala de esta gira, con la que el Presidente busca retomar el contacto directo con sus seguidores

Javier Milei, presidente de la Nación. Javier Milei, presidente de la Nación. FotoX/@Santiago_Oria
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó este lunes a Mar del Plata, donde permanecerá hasta el martes con el objetivo de volver a encontrarse con sus seguidores y reforzar el vínculo directo con la militancia.

Cerca de las 20, el mandatario arribó al Hermitage Hotel y fue recibido por el senador provincial Guillermo Montenegro; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Según la agenda prevista, Milei realizará caminata por la zona comercial de la ciudad, en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa que tuvo su punto de partida en Córdoba.

Mar del Plata representa la segunda escala de esta gira, con la que el Presidente busca retomar el contacto directo con sus seguidores en distintos puntos del país.

En tanto, la actividad central del viaje tendrá lugar el martes a las 19.30, cuando el jefe de Estado encabece la “Derecha Fest”, un evento organizado por la militancia de La Libertad Avanza en un balneario ubicado en las inmediaciones del Faro. 

