Ni blanco ni rojo clásico: los cinco colores de uñas que rejuvenecen las manos

Las manos son una de las primeras zonas del cuerpo donde el paso del tiempo se vuelve visible. Sin embargo, también figuran entre las más sencillas de rejuvenecer desde lo estético. La elección adecuada del esmalte puede generar un impacto inmediato: ilumina la piel, disimula manchas y aporta un acabado prolijo que eleva cualquier look.
En la actualidad, las tendencias en manicura se alejan de los contrastes marcados y priorizan tonos estratégicos que favorecen a distintos tonos de piel. Desde neutros cálidos hasta colores suaves con efecto glow, estos esmaltes se consolidan como aliados clave para lograr un efecto de manos jóvenes, cuidadas y actuales, consignó La Nación.
Los tonos que mejor funcionan son aquellos que armonizan con la piel y evitan contrastes excesivos. Estos son los cinco favoritos del momento:
- Rosa lechoso: clásico, elegante y altamente favorecedor, este tono suaviza la apariencia de la piel, disimula venas marcadas y brinda un efecto limpio inmediato. Es uno de los colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos más solicitados en los salones.
- Nude cálido: los tonos nude con subtonos durazno o miel resultan especialmente favorecedores. A diferencia de los tonos fríos, estos esmaltes no apagan la piel y ayudan a que las manos luzcan más uniformes y luminosas.
- Rojo cereza: más suave que el rojo clásico, el rojo cereza ilumina la piel, estiliza las manos y aporta un aire sofisticado sin endurecer la imagen.
- Malva claro: ubicado entre el rosa y el lila, este tono neutraliza subtonos apagados de la piel y genera un efecto visual más terso y juvenil.
- Blanco perlado: más favorecedor que el blanco puro, el blanco perlado refleja la luz y ofrece un acabado pulido que rejuvenece al instante. Además, se posiciona como uno de los tonos que más se llevarán en 2026.
Elegir colores de uñas en tendencia que rejuvenecen las manos no responde únicamente a una cuestión de moda, sino a comprender qué tonos trabajan a favor de la piel. Una buena manicura puede resultar tan efectiva como un accesorio o un beauty look bien logrado.