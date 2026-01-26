Estudiantes, firme en el inicio en la Liga Argentina: “Es muy lindo jugar a cancha llena”

Este miércoles, desde las 21:30, Estudiantes recibirá a Rivadavia en el Coco Ascarate. El conjunto mendocino llega con récord de 8-9, tras vencer a Jujuy Básquet en los últimos segundos y con un partido previo ante Salta Basket el martes, antes de viajar a Tucumán. Sobre ese contexto, Bollo fue claro: “Tenemos que aprovechar el desgaste físico que van a traer de la gira y que sea a favor nuestro. Jugarles físicos. Sabemos que dependen mucho del tiro exterior, así que estamos planificando los detalles en el scouting. Tenemos la ventaja de ser locales y estar descansados”.