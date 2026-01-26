Estudiantes, firme en el inicio en la Liga Argentina: “Es muy lindo jugar a cancha llena”

Estudiantes de Tucumán atraviesa un comienzo de año alentador en la Liga Argentina de Básquet. En los primeros cuatro partidos de este tramo del calendario, el equipo consiguió tres triunfos -dos como visitante y uno de local- que le permiten sostener un récord de 9-8 en la temporada. Uno de los referentes del plantel, Javier Bollo, hizo un balance positivo del presente y ya puso el foco en el próximo compromiso.
“Arrancamos el año muy bien, con un partido muy bueno en Santiago que se nos escapó por detalles, pero que dejó sensaciones positivas. Después tuvimos una gira de dos partidos, donde sabemos que es muy difícil ganar, y pudimos traernos ambos juegos”, explicó el interno. Además, subrayó la importancia de la última victoria como local ante Comunicaciones, definida con una tapa de Cave en el último segundo: “Fue un partido muy duro, ante un equipo con pretensiones altas, de mucha jerarquía y experiencia. Lo pudimos definir en el último cuarto y por suerte el triunfo se quedó en casa”.
De cara a lo que viene, Bollo pidió mesura y concentración. “Queda mucho por jugar. El torneo es largo y muy parejo, así que tenemos que estar tranquilos, no creernos ni más ni menos y trabajar partido a partido”, remarcó. En lo personal, también se mostró cómodo en la provincia. “Estoy muy a gusto. Es un grupo muy lindo, con muchos chicos a los que hay que ir llevando. Tucumán es una ciudad grande, con mucha historia y muchas cosas para hacer”, indicó.
Este miércoles, desde las 21:30, Estudiantes recibirá a Rivadavia en el Coco Ascarate. El conjunto mendocino llega con récord de 8-9, tras vencer a Jujuy Básquet en los últimos segundos y con un partido previo ante Salta Basket el martes, antes de viajar a Tucumán. Sobre ese contexto, Bollo fue claro: “Tenemos que aprovechar el desgaste físico que van a traer de la gira y que sea a favor nuestro. Jugarles físicos. Sabemos que dependen mucho del tiro exterior, así que estamos planificando los detalles en el scouting. Tenemos la ventaja de ser locales y estar descansados”.
Por último, el bahiense dejó un mensaje para los hinchas: “A la gente le pedimos que nos sigan acompañando. En el último partido se hizo sentir el hincha de Estudiantes y de Tucumán. Es muy lindo jugar a cancha llena, así que los esperamos a todos el miércoles en el Coco Ascarate”.