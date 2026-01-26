Con sed de revancha, Atlético Tucumán rinde el primer examen ante su gente

El volante llegó a mediados de 2021 a 25 de Mayo y Chile, acumula más de 130 partidos, y el tiempo lo convirtió no sólo en una pieza clave del equipo, sino en un referente. Tras pelear un campeonato, atravesar varias crisis, luchar por no descender y superar lesiones, el ex Godoy Cruz portará hoy la cinta de capitán. “Es un orgullo que Hugo y mis compañeros me hayan dado esta chance. Llevo cinco años en el club y me siento muy identificado”, valora. “Le agarré un gran cariño a la provincia; no sólo a Atlético”.