Con sed de revancha, Atlético Tucumán rinde el primer examen ante su gente
El "Decano" recibe este martes desde las 22:15 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 2 del Apertura. El equipo de Colace buscará dejar atrás el tropiezo del debut en una noche marcada por el regreso de Lucas Pusineri al Monumental.
El calendario no da respiro. Lo bueno es que ofrece revancha rápidamente. Eso tendrán en mente Atlético Tucumán este martes cuando reciban desde las 22:15 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 2 del torneo Apertura.
El “Decano” debuta como local en el certamen con la obligación de reponerse de inmediato del traspié en Mendoza. Y si pretende hacer un torneo ‘extraordinario’, como dijo Hugo Colace, el “José Fierro” deberá convertirse en una fortaleza.
La apretada agenda provocada por la cercanía de fechas con la Copa del Mundo genera que no haya tiempo para seguir lamentándose por lo sucedido en la primera fecha. Así lo entiende Renzo Tesuri. “Hay que cambiar el chip, no podemos seguir pensando en si la pelota entró o no”, sostiene el mediocampista, que se toma a pecho el partido de este martes. “Es un clásico y tenemos que ganarlo como sea. Lo demás no sirve de nada”, asegura.
El volante llegó a mediados de 2021 a 25 de Mayo y Chile, acumula más de 130 partidos, y el tiempo lo convirtió no sólo en una pieza clave del equipo, sino en un referente. Tras pelear un campeonato, atravesar varias crisis, luchar por no descender y superar lesiones, el ex Godoy Cruz portará hoy la cinta de capitán. “Es un orgullo que Hugo y mis compañeros me hayan dado esta chance. Llevo cinco años en el club y me siento muy identificado”, valora. “Le agarré un gran cariño a la provincia; no sólo a Atlético”.
Si se habla de piezas clave, en la otra banda el que se ganó ese mote es Nicolás Laméndola, que continúa con total confianza en las posibilidades del equipo. “Quedamos enojados por lo de Mendoza, pero satisfechos con lo que hicimos y con la forma”, analiza, antes de hacerle un pedido al mundo “decano”: “Que nos esperen, que nos aguanten. Este grupo va a dar que hablar y va a pelear por este club”.
Un invitado especial
Lucas Pusineri vivirá una noche particular. Será visitante por primera vez en el Monumental. El actual entrenador de Central Córdoba dirigió 85 partidos y peleó un título en el banco de Atlético. Pero ahora estará del otro lado.
Más allá de eso, en el conjunto santiagueño las cosas tampoco comenzaron de la mejor manera. Cayó jugando de local en su debut contra el recién ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y llega con la urgencia de llevarse algo a tierras santiagueñas.
Además, el “Ferroviario” tiene prácticamente medio plantel nuevo. Se fueron 10 jugadores y llegaron 12. Y el ex entrenador de Atlético hizo hincapié en que son un equipo en formación y destacó algunos aspectos de sus dirigidos. “Generamos muchas situaciones y los chicos mostraron compromiso”, lanzó luego del estreno.
A pesar de su convicción, la formación mostró claras falencias frente al “Lobo” mendocino. El gol que le marcaron vino de una pelota parada, y sufrió constantemente en ese tipo de jugadas. En el ataque tampoco tuvo demasiadas luces, y se especula con que esta noche podría haber al menos una variante por línea en el “11” titular.
Una historia parejísima
El historial marca una paridad total entre el “Decano” y el “Ferroviario”. A lo largo de los años, se enfrentaron en 23 oportunidades, con nueve empates y siete triunfos por lado. Atlético convirtió 26 goles y Central Córdoba 28.
En cuanto a los duelos disputados en Tucumán, la estadística favorece al dueño de casa, con cuatro victorias frente a dos de los santiagueños. Además, igualaron seis veces.
El último cruce se dio por el torneo Clausura, en julio del año pasado en el Monumental. Fue 1 a 1, con tantos de Leandro Díaz y Matías Perelló.
En tanto, el primer enfrentamiento fue en 1987, por el Nacional B. Aquella vez jugaron en la vecina provincia y fue empate 2 a 2, con Raúl Aredes y Antonio Apud marcando para los de 25 de Mayo y Chile.
Más allá de los recuerdos y de la rivalidad, es imperioso que este martes sea el de la recuperación “decana”. Cuando comience a rodar la pelota, Colace y sus dirigidos rendirán el primer examen ante su gente. Y Atlético necesita que su casa vuelva a ser, de una vez por todas, un territorio inexpugnable.