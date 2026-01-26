Santiago Ascacíbar no se entrenó con Estudiantes y crecen las versiones sobre su llegada a Boca

La situación también generó repercusiones dentro del plantel. José Sosa, uno de los referentes del equipo, se refirió al tema tras la práctica y pidió cautela. “Hablé poco con el 'Ruso'. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, al menos hasta que el club lo anuncie. Él sabrá lo que tiene que hacer”, expresó en diálogo con ESPN. Luego destacó su rol dentro del grupo y recordó la importancia que tuvo desde que asumió la capitanía.