Santiago Ascacíbar no se entrenó con Estudiantes y crecen las versiones sobre su llegada a Boca

Eduardo Domínguez no contó con el mediocampista en la práctica previa al cruce del miércoles ante el "Xeneize", en medio de una negociación que avanza y lo pone como posible refuerzo.

AUSENTE. Santiago Ascacíbar no fue parte del entrenamiento de Estudiantes en la previa del partido ante Boca, en medio de las negociaciones por su futuro. AUSENTE. Santiago Ascacíbar no fue parte del entrenamiento de Estudiantes en la previa del partido ante Boca, en medio de las negociaciones por su futuro. Fotobaires
Hace 1 Hs

Santiago Ascacíbar no participó del entrenamiento de Estudiantes y su ausencia volvió a encender las señales sobre un futuro lejos de La Plata. El mediocampista, capitán y una de las piezas más importantes del equipo, no fue parte de la práctica de fútbol que el plantel realizó en el estadio UNO, a dos días del partido ante Boca por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Mientras Eduardo Domínguez comenzaba a delinear el equipo para recibir al “Xeneize”, la decisión de no utilizar a “Ruso” estuvo directamente ligada al estado de la negociación que mantienen ambos clubes. Boca presentó una oferta formal para adquirir el 80% de su pase por una suma cercana a los U$S6 millones, que incluye además el préstamo de Brian Aguirre por un año y medio, con opción de compra por el 50% de su ficha.

En ese contexto, el cuerpo técnico optó por no exponer a Ascacíbar, que incluso podría terminar enfrentando a Estudiantes si la operación se cierra en las próximas horas. En su lugar, Domínguez probó alternativas en la mitad de la cancha. Ezequiel Piovi fue una de las opciones iniciales junto a Mikel Amondarain, mientras que Gabriel Neves sumó minutos en el tramo final del ensayo.

La situación también generó repercusiones dentro del plantel. José Sosa, uno de los referentes del equipo, se refirió al tema tras la práctica y pidió cautela. “Hablé poco con el 'Ruso'. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, al menos hasta que el club lo anuncie. Él sabrá lo que tiene que hacer”, expresó en diálogo con ESPN. Luego destacó su rol dentro del grupo y recordó la importancia que tuvo desde que asumió la capitanía.

Mientras Estudiantes se enfoca en el compromiso del miércoles y espera definiciones, la ausencia de Ascacíbar en los entrenamientos aparece como otro indicio de una negociación que atraviesa su tramo decisivo.

