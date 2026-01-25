Un batido natural que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre

El “jugo verde” que ayuda a prevenir la hiperglucemia

Para prevenir la hiperglucemia y los daños que esta puede causar en el organismo, podemos incorporar el famoso y aclamado jugo verde, que algunos han catalogado de “detox” y como facilitador del descenso de peso. Sin embargo, se trata de una bebida que puede estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Un estudio publicado por The National Institute of Health en Estados Unidos afirma que el jugo o licuado verde contiene nutrientes que realmente fortalecen el sistema inmune y reducen los valores de glucosa en la sangre. Entre las mejores combinaciones de jugo verde se encuentran la mezcla de espinaca, pepino, nopal y perejil, todos ricos en fibra.