El choripán se consagró como el mejor "Hot Dog" de Latinoamérica, según un reconocido ranking

A la salida del boliche, finalizado un partido de fútbol o cuando la jornada laboral se hizo muy extensa, lo mejor será acercarse al carrito de confianza y llevarse "lo de siempre": un sándwich de pan crujiente; el popular y salvador choripán que ahora es también el mejor exponente de su clase en toda la región según un prestigioso ranking.
En la categoría de los “perros calientes” (también llamados “panchos”), esta preparación se consagró como la primera de la lista entre todas las opciones latinoamericanas. Este emparedado hecho a base de estilo baguette (el famoso pan francés) y embutido asado servido con el sabroso chimichurri es, según la prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas, la mejor comida de este tipo, con una puntuación de 4.2 estrellas.
En un listado que comprende a recetas de Colombia, Chile, Brasil y Guatemala, el clásico criollo, originario de Argentina y Uruguay, fue el más destacado. Descrito como la comida callejera por excelencia, consiste en un chorizo y diversos condimentos en una corteza tostada. Como explican desde Taste Atlas, se suele consumir al paso, ya que se vende principalmente en puestos de toda la región. El nombre del manjar se deriva de dos palabras: chorizo, que hace referencia al embutido de carne, y pan, el acompañamiento básico de harina.
Los mejores "panchos" de toda Latinoamérica
En el informe de Taste Atlas, así quedó el escalafón de posiciones con sus valoraciones sobre los famosos “hot dogs” de Latinoamérica en este 2026:
1. El Choripán (Argentina y Uruguay)
Considerado un ícono de la cultura rioplatense, lidera el ranking con una sólida puntuación de 4.2. No es un hot dog tradicional, sino una experiencia de parrilla: un chorizo de mezcla de alta calidad, asado a las brasas y servido en una flauta francesa. Su sello distintivo es el chimichurri, esa mezcla de especias y aceite que le otorga un perfil ahumado y audaz que conquista a cualquier paladar.
2. El Completo (Chile)
Con una destacada calificación de 4.2, el Completo es mucho más que un simple pan con salchicha; es un pilar de la identidad gastronómica chilena. Su versión más famosa, el "italiano", se caracteriza por una generosidad visual y gustativa única: una base de tomate picado, una montaña de palta (aguacate) molida y una capa abundante de mayonesa. Es famoso por su tamaño y por la cremosidad de sus ingredientes frescos.
3. El Perro Caliente (Colombia)
Con una calificación de 4.0, el Perro Caliente colombiano es una explosión de contrastes. Lo que lo hace especial es su audacia para mezclar lo dulce con lo salado, incorporando ingredientes como piña picada, salsas rosadas y el toque crujiente de las papas cabello de ángel trituradas.
4. El Cachorro Quente (Brasil)
El representante brasileño alcanza también los 4.0 puntos gracias a su naturaleza sustanciosa. A diferencia de otros, suele ser "salseado"; la salchicha se cocina en un guiso de tomate y verduras que puede incluir hasta puré de papas.
5. El Sonoran Hot Dog (México)
Desde el norte de México llega el Sonoran, calificado con 3.9. Su magia reside en la técnica: una salchicha envuelta en tocino y frita hasta quedar crocante, complementada con frijoles, cebolla y un toque de picante.
6. El Pancho (Uruguay y Argentina)
Con una puntuación de 3.8, es la versión más minimalista del Cono Sur. Se distingue por utilizar una salchicha de Viena más larga que el propio pan, el cual es extremadamente suave. Es el snack rápido por excelencia, acompañado casi siempre de papas hilo.
7. Los Shucos y las Mixtas (Guatemala)
Finalmente, Guatemala aporta dos variantes calificadas con 3.4. Los Shucos destacan por su pan tostado a la parrilla y el uso de guacamole, mientras que las Mixtas rompen el molde al sustituir el pan por tortillas de maíz.