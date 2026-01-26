El choripán se consagró como el mejor "Hot Dog" de Latinoamérica, según un reconocido ranking

En un listado que comprende a recetas de Colombia, Chile, Brasil y Guatemala, el clásico criollo, originario de Argentina y Uruguay, fue el más destacado. Descrito como la comida callejera por excelencia, consiste en un chorizo y diversos condimentos en una corteza tostada. Como explican desde Taste Atlas, se suele consumir al paso, ya que se vende principalmente en puestos de toda la región. El nombre del manjar se deriva de dos palabras: chorizo, que hace referencia al embutido de carne, y pan, el acompañamiento básico de harina.