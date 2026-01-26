Estado de alerta en India: ¿qué es el Nipah y cómo se contagia?

El estado de Bengala Occidental, en el este de la India, se encuentra en máxima alerta tras la confirmación de un brote del virus Nipah. El epicentro de la emergencia es el hospital Narayana Multispecialty, donde se detectó una cadena de contagios que afecta a un médico, una enfermera y otros trabajadores del área de salud.
El brote habría comenzado a gestarse días antes del inicio de 2026, pero la gravedad de los síntomas en el personal sanitario terminó por confirmar la presencia del Nipah. Como medida de urgencia, se dispuso el aislamiento estricto de 20 contactos estrechos y se inició un testeo masivo sobre otras 180 personas vinculadas al hospital.
¿Qué es el Nipah?: el virus que causa preocupación en la India
Este virus se transmite a través de murciélagos, inflama el cerebro y presenta una tasa de mortalidad que oscila entre el 40% y el 75% según el brote. Las manifestaciones clínicas de la infección por Nipah resultan diversas, abarcando desde cuadros asintomáticos hasta infecciones respiratorias agudas y encefalitis letal. Al igual que el coronavirus, el patógeno pasa de animales a humanos, aunque también existe el contagio directo entre personas.
Actualmente no existen tratamientos específicos ni vacunas disponibles para seres humanos o animales afectados por este virus. La gestión médica se limita exclusivamente a medidas de apoyo clínico para paliar los síntomas y complicaciones. Por esta razón, la vigilancia epidemiológica y la gestión sanitaria temprana resultan factores determinantes para reducir la letalidad en las zonas donde surge el brote.
Cómo se contagian las personas de Nipah
El temor de las autoridades radica en la facilidad con la que el virus puede propagarse en entornos cerrados una vez que se produce la transmisión de persona a persona. Identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las enfermedades con mayor potencial para generar una pandemia, el Nipah es un virus zoonótico cuya fuente principal son los murciélagos frugívoros.
Los humanos suelen infectarse al consumir frutos contaminados por la saliva de estos animales o por el contacto con cerdos infectados. Lo que vuelve al Nipah un desafío extremo para la medicina moderna es su letalidad y la inexistencia de tratamientos o vacunas aprobadas.