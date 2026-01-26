Secciones
SociedadActualidad

Estado de alerta en India: ¿qué es el Nipah y cómo se contagia?

Como medida de urgencia, se dispuso el aislamiento estricto de 20 contactos estrechos y se inició un testeo masivo sobre otras 180 personas vinculadas al hospital.

Estado de alerta en India: ¿qué es el Nipah y cómo se contagia? Harvard medical School
Hace 1 Hs

El estado de Bengala Occidental, en el este de la India, se encuentra en máxima alerta tras la confirmación de un brote del virus Nipah. El epicentro de la emergencia es el hospital Narayana Multispecialty, donde se detectó una cadena de contagios que afecta a un médico, una enfermera y otros trabajadores del área de salud. 

El brote de Nipah en la India revive el temor a las enfermedades zoonóticas

El brote de Nipah en la India revive el temor a las enfermedades zoonóticas

El brote habría comenzado a gestarse días antes del inicio de 2026, pero la gravedad de los síntomas en el personal sanitario terminó por confirmar la presencia del Nipah. Como medida de urgencia, se dispuso el aislamiento estricto de 20 contactos estrechos y se inició un testeo masivo sobre otras 180 personas vinculadas al hospital. 

¿Qué es el Nipah?: el virus que causa preocupación en la India

Este virus se transmite a través de murciélagos, inflama el cerebro y presenta una tasa de mortalidad que oscila entre el 40% y el 75% según el brote. Las manifestaciones clínicas de la infección por Nipah resultan diversas, abarcando desde cuadros asintomáticos hasta infecciones respiratorias agudas y encefalitis letal. Al igual que el coronavirus, el patógeno pasa de animales a humanos, aunque también existe el contagio directo entre personas.

Actualmente no existen tratamientos específicos ni vacunas disponibles para seres humanos o animales afectados por este virus. La gestión médica se limita exclusivamente a medidas de apoyo clínico para paliar los síntomas y complicaciones. Por esta razón, la vigilancia epidemiológica y la gestión sanitaria temprana resultan factores determinantes para reducir la letalidad en las zonas donde surge el brote.

Cómo se contagian las personas de Nipah

El temor de las autoridades radica en la facilidad con la que el virus puede propagarse en entornos cerrados una vez que se produce la transmisión de persona a persona. Identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las enfermedades con mayor potencial para generar una pandemia, el Nipah es un virus zoonótico cuya fuente principal son los murciélagos frugívoros. 

Los humanos suelen infectarse al consumir frutos contaminados por la saliva de estos animales o por el contacto con cerdos infectados. Lo que vuelve al Nipah un desafío extremo para la medicina moderna es su letalidad y la inexistencia de tratamientos o vacunas aprobadas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública

¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública

Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste

Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es lo que pediste

Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Matanza masiva de perros en la India: investigan el caso que genera indignación

Bultos en el cuello: cómo reconocer si pueden ser signos de cáncer de tiroides

Bultos en el cuello: cómo reconocer si pueden ser signos de cáncer de tiroides

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios