Secciones
SociedadActualidad

Después de El Jockey y El Ángel: ¿cuál es el nuevo proyecto de Luis Ortega con Wos?

El cineasta reconoce estar fascinado con esta historia inédita en su carrera y destaca el proceso previo al rodaje, donde ensayan y graban cada escena del guion para perfeccionar la propuesta.

Después de El Jockey y El Ángel: ¿cuál es el nuevo proyecto de Luis Ortega con Wos? Ig wosds3
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La unión de Luis Ortega, director de éxitos como El Ángel y El Jockey, con el cantante Valentín Oliva (WOS) promete conformar un equipo arrollador en creatividad para su próximo filme, Magnetizado. El cineasta reconoce estar fascinado con esta historia inédita en su carrera y destaca el proceso previo al rodaje, donde ensayan y graban cada escena del guion para perfeccionar la propuesta.

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Ortega anticipa con gran expectativa que el protagonista otorga una dimensión al personaje nunca antes imaginada. Este trabajo conjunto entre el director y el músico busca generar un impacto profundo en la audiencia, consolidando un proyecto que ya despierta un enorme interés en la industria cinematográfica y el público general.

Qué se sabe de la nueva pelicula de Luis Ortega con actuación de Wos

 "Lo que me hizo pensar en volcarme por un tiempo de lleno a esto fue la posibilidad de hacer algo con Luis. Admiro y me siento identificado con su trabajo y con su manera de transitar los procesos artísticos, vuelve en mí muy atrayente la idea de poder dar un salto al vacío desde la enorme confianza y certeza de saber que este es el camino", dijo el rapero.

Los universos cinematograficos de Luis Ortega suelen basarse en la transgresión y la belleza de lo marginal. Como cabeza de este nuevo filme -basado en el guion que escribió junto a Rodolfo Palacios y Martín Caamaño-, el realizador de 45 años propone una versión libre justamente de Magnetizado, de Carlos Busqued, un bestseller basado en hechos reales, indica la revista Gente.

Cómo es la relación entre Wos y el cine

Para el exitoso músico argentino de 28 años, la interpretación representa un elemento constante en su vida que continúa vigente en la actualidad. Valentín Oliva describe a su personaje, Ramón, como un cura carismático de comportamiento errático que se enamora de una talentosa actriz sumergida en crisis nerviosas. El artista admite sentirse identificado con él debido a su búsqueda permanente y al uso de formas poco ortodoxas para transitar su realidad.

WOS considera que Ramón posee un registro más amplio que el suyo en lo cotidiano y alcanza lugares extremos al animarse a realizar acciones poco comunes. El personaje desarrolla discursos que intentan explicar revelaciones personales, lo cual seduce al músico para alejarse de su faceta habitual. Este desafío le permite integrarse en un proceso colectivo con la fuerza y potencia características de Magnetizado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios