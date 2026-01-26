Después de El Jockey y El Ángel: ¿cuál es el nuevo proyecto de Luis Ortega con Wos?

La unión de Luis Ortega, director de éxitos como El Ángel y El Jockey, con el cantante Valentín Oliva (WOS) promete conformar un equipo arrollador en creatividad para su próximo filme, Magnetizado. El cineasta reconoce estar fascinado con esta historia inédita en su carrera y destaca el proceso previo al rodaje, donde ensayan y graban cada escena del guion para perfeccionar la propuesta.
Ortega anticipa con gran expectativa que el protagonista otorga una dimensión al personaje nunca antes imaginada. Este trabajo conjunto entre el director y el músico busca generar un impacto profundo en la audiencia, consolidando un proyecto que ya despierta un enorme interés en la industria cinematográfica y el público general.
Qué se sabe de la nueva pelicula de Luis Ortega con actuación de Wos
"Lo que me hizo pensar en volcarme por un tiempo de lleno a esto fue la posibilidad de hacer algo con Luis. Admiro y me siento identificado con su trabajo y con su manera de transitar los procesos artísticos, vuelve en mí muy atrayente la idea de poder dar un salto al vacío desde la enorme confianza y certeza de saber que este es el camino", dijo el rapero.
Los universos cinematograficos de Luis Ortega suelen basarse en la transgresión y la belleza de lo marginal. Como cabeza de este nuevo filme -basado en el guion que escribió junto a Rodolfo Palacios y Martín Caamaño-, el realizador de 45 años propone una versión libre justamente de Magnetizado, de Carlos Busqued, un bestseller basado en hechos reales, indica la revista Gente.
Cómo es la relación entre Wos y el cine
Para el exitoso músico argentino de 28 años, la interpretación representa un elemento constante en su vida que continúa vigente en la actualidad. Valentín Oliva describe a su personaje, Ramón, como un cura carismático de comportamiento errático que se enamora de una talentosa actriz sumergida en crisis nerviosas. El artista admite sentirse identificado con él debido a su búsqueda permanente y al uso de formas poco ortodoxas para transitar su realidad.
WOS considera que Ramón posee un registro más amplio que el suyo en lo cotidiano y alcanza lugares extremos al animarse a realizar acciones poco comunes. El personaje desarrolla discursos que intentan explicar revelaciones personales, lo cual seduce al músico para alejarse de su faceta habitual. Este desafío le permite integrarse en un proceso colectivo con la fuerza y potencia características de Magnetizado.