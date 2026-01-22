Secciones
Por qué las hormigas negras ponen en riesgo la estructura de tu hogar y cómo eliminarlas

Aunque muchas personas perciben su visita como algo inofensivo, un desfile constante de estos ejemplares puede esconder un riesgo severo y costoso para la integridad de cualquier propiedad.

Por qué las hormigas negras ponen en riesgo la estructura de tu hogar y cómo eliminarlas Istock
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Las hormigas negras representan uno de los insectos con mayor frecuencia de aparición, tanto en espacios verdes como en el interior de los hogares. Aunque muchas personas perciben su visita como algo inofensivo, un desfile constante de estos ejemplares puede esconder un riesgo severo y costoso para la integridad de cualquier propiedad.

Más allá de los daños en cultivos, estas hormigas construyen sus nidos de forma silenciosa debajo de las viviendas. Su actividad excavadora persistente debilita los cimientos y provoca rajaduras en las paredes, llegando incluso a generar derrumbes en los casos más graves debido al deterioro estructural que producen.

Los peligros de las hormigas negras en casa

En nuestro país existe un tipo de hormiga conocida como hormiga argentina -Linepithema humile por su nombre científico- que habita en su mayoría en el noreste de Argentina pero se extiende a todos los continentes. Se reproducen en ambientes templados y húmedos, preferentemente por los que corra agua.

Se dice que este tipo de hormigas atiende áfidos, también conocidos como pulgones. Con su comportamiento y actividades, producen restos que son usados como alimentos por estos insectos y otros homópteros como las cigarras y bichos bolita que se alimentan de la savia de las plantas.

O sea que, además de su propia presencia, la hormiga argentina, un tipo de hormiga negra, atrae a otros insectos perjudiciales para la actividad del hombre a largo plazo.

Cómo eliminar las hormigas negras

- Buscá y repará las fugas cerca de las áreas donde ves hormigas

- Repará grietas o huecos en los cimientos de tu casa y alrededor de las ventanas y puertas

- Eliminá ramas o podá los arbustos que tocan la casa, en particular el techo, porque las hormigas usan esos puntos de contacto para acceder a tu casa

- Quitá los árboles muertos en un área de 15 metros alrededor de la casa y el garaje

- Almacená la leña eleada del piso y lejos de casa

- Considerá usar mantillos inorgánicos como piedra o gravilla, en áreas donde has tenido problemas con el control de las hormigas o donde la humedad del suelo es un problema recurrente

- Inspeccioná bien los árboles más viejos en búsqueda de colonias en su exterior

