Mateo Carreras volvió a jugar en Bayonne y hubo un cruce tucumano en el Top 14

El rugby europeo retomó su actividad tras el parate por las copas continentales y volvió a tener una marcada presencia tucumana en la elite. En Francia, el Top 14 ofreció regresos esperados y un duelo especial entre dos aperturas formados en la provincia, con actuaciones que volvieron a poner a los jugadores locales en el centro de la escena.
Una de las principales noticias fue la vuelta de Mateo Carreras. Luego de varias semanas fuera de las canchas por una conmoción cerebral, el wing de Los Pumas volvió a ser titular en Bayonne en la fecha 15 del campeonato francés. Durante la semana había retomado los entrenamientos y fue confirmado entre los 15 iniciales para el partido ante Castres, que terminó con derrota ajustada por 13-10.
Carreras se encontraba bajo protocolo tras el duro golpe sufrido frente a Montpellier, cuando a los 50 segundos de juego debió abandonar la cancha luego de un tackle a Justo Piccardo. Su regreso representó una buena noticia para el conjunto vasco, que también pudo volver a contar con Rodrigo Bruni, recuperado de una lesión en el hombro, en un partido intenso y físico que además significó la primera caída como local de Bayonne después de 19 meses.
La jornada también tuvo un fuerte acento tucumano en el Stade Mayol, donde Toulon y Montpellier protagonizaron un cruce directo por los puestos de play-offs. Allí se dio el duelo entre Tomás Albornoz y Domingo Miotti, dos aperturas surgidos del rugby provincial. El triunfo fue para el equipo rojinegro por 30-27, con Albornoz como conductor del ganador, todavía en pleno proceso de adaptación tras su llegada al club a fines de diciembre.
Del lado visitante, Miotti volvió a destacarse pese a la derrota. El apertura de 29 años aportó 12 puntos con el pie, con tres conversiones y dos penales, y fue el argentino más destacado de Montpellier. Seguro en la toma de decisiones y con confianza, atraviesa una de sus mejores temporadas en Europa, liderando a un equipo que pelea por meterse entre los seis mejores del torneo.
Los tucumanos volvieron a dejar su sello en el máximo nivel del rugby europeo, confirmando su vigencia y su protagonismo en una de las ligas más exigentes del mundo.