Mateo Carreras volvió a jugar en Bayonne y hubo un cruce tucumano en el Top 14

Una de las principales noticias fue la vuelta de Mateo Carreras. Luego de varias semanas fuera de las canchas por una conmoción cerebral, el wing de Los Pumas volvió a ser titular en Bayonne en la fecha 15 del campeonato francés. Durante la semana había retomado los entrenamientos y fue confirmado entre los 15 iniciales para el partido ante Castres, que terminó con derrota ajustada por 13-10.