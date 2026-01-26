Secciones
Un comerciante le prendió fuego al almacén de su competencia porque "le sacaba clientes"

El ataque ocurrió durante la madrugada, en Lomas de Zamora. No hubo heridos, pero el local fue destruido por completo y las pérdidas materiales fueron totales.

Un comerciante le prendió fuego al almacén de su competencia porque le sacaba clientes FOTO/Detrás de La Noticia
Hace 1 Hs

Un violento episodio sacudió a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde una comerciante denunció que un hombre incendió de manera intencional su almacén para “deshacerse de la competencia”. El hecho ocurrió el pasado 10 de enero, aunque en las últimas horas se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento del ataque.

Según informó el portal Detrás de La Noticia, la dueña del comercio señaló que el agresor es otro comerciante de la zona, con quien mantenía un conflicto previo. De acuerdo con su testimonio, el hombre la acusaba de estar “sacándole clientes”, lo que habría motivado el ataque.

El incendio se produjo durante la madrugada en el negocio ubicado en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Gabriela Mistral. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la secuencia completa: el sospechoso roció el frente del comercio con nafta, prendió fuego un papel y lo arrojó sobre el combustible, desatando rápidamente las llamas.

Fueron los propios vecinos quienes advirtieron el incendio y dieron aviso a los bomberos, que acudieron de inmediato y lograron controlar el fuego antes de que se propagara. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

Las pérdidas materiales, sin embargo, fueron totales. El fuego consumió por completo el almacén y destruyó mercadería, electrodomésticos, muebles e incluso parte de la estructura del edificio. Las llamas estuvieron a punto de extenderse a la vivienda de la propietaria, que se encuentra conectada al local dentro de la misma propiedad.

Tras el ataque, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las diligencias judiciales para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes en un hecho que generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Los hitos narcos de 2025: cómo va mutando el tráfico de drogas en el NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

¿Cómo se puede frenar el avance del narcotráfico en la región?

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

