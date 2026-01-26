Un comerciante le prendió fuego al almacén de su competencia porque "le sacaba clientes"

Un violento episodio sacudió a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde una comerciante denunció que un hombre incendió de manera intencional su almacén para “deshacerse de la competencia”. El hecho ocurrió el pasado 10 de enero, aunque en las últimas horas se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento del ataque.